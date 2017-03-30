KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDAN LOJİSTİK SEKTÖRÜNE DOPİNG

Türkiye Konteyner Taşımacılığı Sektörü ve Gelişimi ile ilgili rapor yayınlayan İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), lojistik sektörünün taşıdığı büyüme potansiyeli ile Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşılmasında kritik rol sahip olduğuna yer verdi. Raporda, ölçek ekonomisi nedeniyle dünya ticaretinin hızla konteynerleşmesi ve dünyadaki globalleşmenin büyük oranda konteyner ticareti üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle konteyner taşımacılığının Türkiye’deki lojistik sektörünün gelişimine ve rekabetçi düzeye erişmene katkı sağladığının altı çizildi. Bu çerçevede 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda lojistik ve ulaştırmada yıl bazlı gelişim ve hedeflere yer verilen raporda, Türkiye Konteyner taşımacılığının gelişiminin önündeki mevzuat engellerinin kaldırılması ile yasal ticaretin kolaylaştırılması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen birçok çalışma yer buldu. Konteyner Taşımacılığı Sektörüne ilişkin bilgilere yer verilen raporda şu görüşler yer buldu: Çalışmalardan biri geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş/çıkış yapan konteynerlere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gümrük idaresi, liman işletmesi ve acenteler arasında entegrasyon ile elektronik bilgi paylaşımını sağlayan “Konteyner ve Liman Takip Sistemi”nin hayata geçirilmesi projesidir. Söz konusu sistem Borusan Limanı ve Mersin Uluslararası Limanı’nda (MIP) devreye alınmış olup Ambarlı Limanları’nda çalışmalar halen devam ediyor.