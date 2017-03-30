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Katalog yerine mobil uygulama dönemi

30 Mart 2017 Perşembe 11:25
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Dijital dünya, sosyal hayat ve iş yaşamının vazgeçilmezi oldu. Bankacılıktan, e-ticarete, kargo hizmetlerinden kariyer portallarına kadar birçok sektörde kullanılan mobil uygulamalar, yapı sektöründe de kullanılmaya başlandı.

Katalog yerine mobil uygulama dönemi
 Dijital dünya, sosyal hayat ve iş yaşamının vazgeçilmezi oldu. Bankacılıktan, e-ticarete, kargo hizmetlerinden kariyer portallarına kadar birçok sektörde kullanılan mobil uygulamalar, yapı sektöründe de kullanılmaya başlandı. Kendi alanında bir ilke imza atarak kendi mobil uygulamasını geliştiren Sistem Alüminyum, teknik katalogları kullanan teknisyenlerin ve mimarların ağır ve kalın basılı katalogları taşımalarına gerek kalmaksızın, diledikleri an ve diledikleri yerde ürünlerle ilgili teknik bilgilere erişimini kolaylaştırıyor. Kurumsal mobil uygulama kullanımının hız kazandığı günlerde, her sektörde olduğu gibi, alüminyum üretim sektöründe de olumlu gelişmelere rastlıyoruz. Özellikle teknik uygulama gerektiren alüminyum cephe, pencere sistemleri veya kompozit panel uygulaması gibi işlerde proje uygulayıcıları sık sık teknik kataloglara ihtiyaç duyuyor. Binlerce farklı kalıpta veya fonksiyonda malzeme uygulayan teknisyenlerin başucu kitapçığı olan bu kataloglar, genelde ürün kategorilerine ayrılmış bir şekilde cilt cilt basılıyor. Bu basılı katalogların teknisyen ve mimarlar tarafından devamlı olarak yanlarında bulundurulması da oldukça güç. Sistem Alüminyum, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşterileri için Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile bir mobil uygulama geliştirdi.
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