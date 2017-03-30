banner100


banner197
Ana SayfaNisan-2017

Karaca dünyada bir ilke imza attı Gerçek İnciden porselen takımı üretildi

30 Mart 2017 Perşembe 11:32
Bu haber 24 kez okundu

Karaca, dünyada ilk kez gerçek incilerden Porselen Takımı Fine Pearl Serisi’ni üretti. Kullanılan gerçek inciler, Karaca ürünlerini daha şeffaf, parlak, pürüzsüz ve kaliteli gösteriyor.

Karaca dünyada bir ilke imza attı Gerçek İnciden porselen takımı üretildi
 Her yıl Mart-Nisan aylarında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen fuarda yeni ürünlerini görücüye çıkaran Karaca Züccaciye, bu yıl ilk kez sunumunu Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi. Tüm Karaca bayilerinin katıldığı etkinlikte yeni ürünler ve kampanyalar ziyaretçilere tanıtıldı. Çırağan Sarayı’ndaki etkinlikte konuşan Karaca Züccaciye Genel Müdürü Bülent Anlatıcı, ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “ürünlerimiz içerisinde Eylül itibariyle Türkiye ve tüm dünyaya tanıtımına başladığımız İnci Porselen Takımları öne çıkıyor. Gerçek incilerden ürettiğimiz Fine Pearl Serisi, bu özelliği ile dünyanın en değerli yemek takımı. Porselen yemek takımlarımızın dışında çelik gruplarımızda çatal, bıçak takımlarımız var. Granit kahvaltı takımlarımız da öne çıkan ürünler arasında. Yeniliklerimiz bunlarla da sınırlı değil. Elektrikli ev aletleri grubunda katı meyve sıkacaklarını ürün portföyümüzü ekledik” dedi.

DÜNYADA BİR İLK
2017 yılında Karaca Züccaciye’nin en özel ürününün İnci Porselen Takımı Fine Pearl Serisi olduğunu ifade eden Anlatıcı, bu serideki ürünlerin içinde gerçek inci bulunduğunu ve böyle bir üretimin dünyada ilk kez Karaca tarafından yapıldığını söyledi. Fine Pearl Serisi’nde kullanılan gerçek incilerin; ürünün daha şeffaf, parlak, pürüzsüz ve kaliteli görünmesini sağladığına dikkat çeken Anlatıcı, “17. yüzyılda Çin’de bulunan porselen ismi oradan geliyor. Sonrasında İngilizler porseleni geliştiriyor ve daha kaliteli, şeffaf üretime geçiyor. Biz de Karaca Züccaciye olarak geçtiğimiz Eylül ayında dünyada bir ilke imza atarak Fine Pearl Serisi serisini ürettik. Bu seriyi sadece Türkiye değil, tüm dünyaya sunduk. Ürünün sağlığa uygun olduğu ve içerisinde gerçek inciler kullanıldığıyla ilgili Almanya’dan TÜV RHEİNLAND’dan uluslararası sertifika aldık. İnci takımımızın reklam filmini, Hollandalı ünlü ressamın çizdiği İnci Küpeli Kız isimli eserinden esinlenerek çektik. Reklam filmimizde Tuba Ünsal’la çalıştık. İnci’nin, hanımefendiler üzerindeki etkisiyle ürettiğim ürünlerin büyük ilgi görmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HIZLA BÜYÜYORUZ
Karaca’nın hızla büyüdüğüne işaret eden Anlatıcı sözlerini şöyle tamamladı, “ürün yelpazemiz çok geniş. Özellikle evlenecek çiftlerimizin ürünlerimize avantajlı fiyatlarla sahip olabilmesi için çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Çırağan’daki bu kampanyamız dahilinde çeyiz setlerimiz de bulunuyor. Türkiye’de 1100 bayimiz var. Yurt dışında ise 14 ülkede toplam 26 mağazamız mevcut. Ayrıca alışveriş merkezlerinde bize ait olan 119 mağazamızla hizmet veriyoruz. Öte yandan 54 franchising mağazalarımız var.”
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.