Karaca dünyada bir ilke imza attı Gerçek İnciden porselen takımı üretildi



DÜNYADA BİR İLK

2017 yılında Karaca Züccaciye’nin en özel ürününün İnci Porselen Takımı Fine Pearl Serisi olduğunu ifade eden Anlatıcı, bu serideki ürünlerin içinde gerçek inci bulunduğunu ve böyle bir üretimin dünyada ilk kez Karaca tarafından yapıldığını söyledi. Fine Pearl Serisi’nde kullanılan gerçek incilerin; ürünün daha şeffaf, parlak, pürüzsüz ve kaliteli görünmesini sağladığına dikkat çeken Anlatıcı, “17. yüzyılda Çin’de bulunan porselen ismi oradan geliyor. Sonrasında İngilizler porseleni geliştiriyor ve daha kaliteli, şeffaf üretime geçiyor. Biz de Karaca Züccaciye olarak geçtiğimiz Eylül ayında dünyada bir ilke imza atarak Fine Pearl Serisi serisini ürettik. Bu seriyi sadece Türkiye değil, tüm dünyaya sunduk. Ürünün sağlığa uygun olduğu ve içerisinde gerçek inciler kullanıldığıyla ilgili Almanya’dan TÜV RHEİNLAND’dan uluslararası sertifika aldık. İnci takımımızın reklam filmini, Hollandalı ünlü ressamın çizdiği İnci Küpeli Kız isimli eserinden esinlenerek çektik. Reklam filmimizde Tuba Ünsal’la çalıştık. İnci’nin, hanımefendiler üzerindeki etkisiyle ürettiğim ürünlerin büyük ilgi görmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



HIZLA BÜYÜYORUZ

Karaca’nın hızla büyüdüğüne işaret eden Anlatıcı sözlerini şöyle tamamladı, “ürün yelpazemiz çok geniş. Özellikle evlenecek çiftlerimizin ürünlerimize avantajlı fiyatlarla sahip olabilmesi için çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Çırağan’daki bu kampanyamız dahilinde çeyiz setlerimiz de bulunuyor. Türkiye’de 1100 bayimiz var. Yurt dışında ise 14 ülkede toplam 26 mağazamız mevcut. Ayrıca alışveriş merkezlerinde bize ait olan 119 mağazamızla hizmet veriyoruz. Öte yandan 54 franchising mağazalarımız var.”

Her yıl Mart-Nisan aylarında İstanbul TÜYAP’ta düzenlenen fuarda yeni ürünlerini görücüye çıkaran Karaca Züccaciye, bu yıl ilk kez sunumunu Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdi. Tüm Karaca bayilerinin katıldığı etkinlikte yeni ürünler ve kampanyalar ziyaretçilere tanıtıldı. Çırağan Sarayı’ndaki etkinlikte konuşan Karaca Züccaciye Genel Müdürü Bülent Anlatıcı, ilklere imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “ürünlerimiz içerisinde Eylül itibariyle Türkiye ve tüm dünyaya tanıtımına başladığımız İnci Porselen Takımları öne çıkıyor. Gerçek incilerden ürettiğimiz Fine Pearl Serisi, bu özelliği ile dünyanın en değerli yemek takımı. Porselen yemek takımlarımızın dışında çelik gruplarımızda çatal, bıçak takımlarımız var. Granit kahvaltı takımlarımız da öne çıkan ürünler arasında. Yeniliklerimiz bunlarla da sınırlı değil. Elektrikli ev aletleri grubunda katı meyve sıkacaklarını ürün portföyümüzü ekledik” dedi.