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İlaçta satış hacmi 22.1 milyar TL

30 Mart 2017 Perşembe 12:03
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Türkiye İlaç Sektörü Raporu’na göre Türkiye ilaç pazarı, 2015 yılına kıyasla yüzde 17 büyüdü ve 2016 yılında 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti.

İlaçta satış hacmi 22.1 milyar TL
 Türkiye İlaç Sektörü Raporu’na göre Türkiye ilaç pazarı, 2015 yılına kıyasla yüzde 17 büyüdü ve 2016 yılında 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti. Türkiye ilaç pazarı son 5 senede yıllık yüzde 12 büyüdü. 2020 yılında Türkiye, dünyanın 14’üncü en büyük ilaç pazarı olacak. CPhI Istanbul 2017’nin resmi bilgi destekçisi olan QuintilesIMS Türkiye’nin destekleri ile hazırlanan “Türkiye İlaç Sektörü Raporu” 2016 yılı Türkiye ilaç sektörüne dair en güncel istatistiklere ve yerel sektörün geleceğine yer veriyor. 80 milyona yakın bir nüfusa ve Avrupa’nın 6’ıncı en büyük ilaç pazarına sahip olan Türkiye, 22.1 milyar TL’lik (yaklaşık 6,31 milyar $) satış hacmiyle dünyanın 17’inci en büyük ilaç pazarı haline geldi.
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