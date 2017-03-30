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Hyundai Elevator’dan geleceğin asansörü

30 Mart 2017 Perşembe 12:11
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Asansör endüstrisindeki en büyük tasarım ödülünü alan Hyundai Elevator, yakın gelecekte asansörlerin nasıl olacağıyla ilgili fikir verdi.

Hyundai Elevator'dan geleceğin asansörü
 Asansör endüstrisindeki en büyük tasarım ödülünü alan Hyundai Elevator, yakın gelecekte asansörlerin nasıl olacağıyla ilgili fikir verdi. Hyundai Elevator tarafından tasarlanan dev akıllı ve dokunmatik ekranlı “Anyvator”, Almanya’da düzenlenen iF Design Awards’ta altın ödülün sahibi oldu. İçinde hiçbir buton ve kontrol paneli bulunmayan asansöre binenler, bir duvarın tamamını kaplayan akıllı ekranın herhangi bir noktasına dokunduklarında çıkan dijital panelden gitmek istedikleri katı seçebiliyorlar. iF Design Awards’ta asansör endüstrisindeki en büyük tasarım ödülü olan altın ödülünü “Anyvator” ile kazanan Hyundai Elevator, yakın gelecekte asansörlerin nasıl olacağıyla ilgili fikir verdi.
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