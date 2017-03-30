HKÜ ve IATA’dan Havacılık Eğitiminde Dev İşbirliği



2016’YI 15 MİLYONEURO’YLA KAPATTIK

Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine hizmet verdiklerini söyleyen Taş, “özellikle Avusturya, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Fransa en yoğun olarak çalıştığımız ülkeler. Bu yıl yeni yaptığımız anlaşmalarla Avrupa’da bugüne kadar rekabetçi olamadığımız birkaç ülke için de hizmet verip, servis ağımızı arttıracağız. Kurulduğumuz günden itibaren çok hızlı şekilde ilerleme kaydettik. Geçtiğimiz yılı yaklaşık 15 Milyon Euro ile kapattık. 2017 yılı için öncelikli hedefimiz yıllık 10.000 adet 45 HCPW taşıma sayısına ulaşmak olacak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılı bizim için yatırımların hız kazandığı yıl olarak devam edecek. 2016 yılı sonunda Türkiye içi taşımalarımız için filomuza kattığımız araçlara ek olarak bu yıl aynı şekilde çekici ve 45’HC taşımaya uygun şasi yatırımlarımız olacaktır. Şasilerimiz için anlaşmalar yapıldı ve Nisan ayı başında teslim alacağız. Amacımız intermodal taşımacılığın pazardaki payını arttırarak hem müşterilerimize alternatif çözümler sunmak hem de taşımacılığın çevreye olan zararlarını azaltmaktır. 2017 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışı ofis sayısını arttırmaya yönelik çalışıyoruz. Bu ofisleri yılın ikinci yarısında aktif olarak hizmete geçirmeyi planlıyoruz.“ şeklinde konuştu

Yüklerin elleçlenmeden birden çok taşıma moduyla gerçekleştirilmesiyle gerçekleştirilen Intermodal taşımacılığın en önemli avantajlarından birinin karayolu taşımacılığına göre daha az Co2 salınımına sahip olduğunu belirten Batu Intermodal Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, “bunun yanı sıra dış faktörlerden (sınır kapılarındaki yoğunlukları trafik gibi) daha az etkilenip, daha güvenilir transit süre sunar. Bu kapsamda bizler de müşterilerimize sunduğumuz yıllık fiyatlar ile planlamalarındaki lojistik maliyetlerin önceden belli olmasına imkânı sağlayıp, daha sürdürülebilir bir lojistik altyapısı sağlıyoruz” dedi. Taş, sözlerine şöyle devam etti, “Batu Intermodal, intermodal taşımacılık ana faaliyet konusu olmak üzere Türkiye’de kurulmuş ilk şirket. Avrupa’nın birçok ülkesinde hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak RO&RO servisi ile Türkiye’deki tüm limanlar ile İtalya’daki Trieste limanına ulaşıyoruz. Sonrasında demiryolu + karayolu alternatifleri ile kapıdan kapıya hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa’dan transit olarak gelen İran ve Irak teslim yüklemeler için de hizmet vermekteyiz. Ağırlıklı olarak 45HCPW ekipmanlar ve swap body konteynerleri kullanıyoruz. 2017 yılı içinde farklı tipte konteyner yatırımlarımız olacak. Batu Intermodal Mayıs 2014 yılında hizmet vermeye başladı. Kurulduğumuzdan bugüne geçen süreyi başarılı olarak geçirdiğimizi söyleyebilirim. Merkez ofisimiz İstanbul’da olmak üzere, İtalya Trieste ve Gemlik’te ofislerimiz bulunmaktadır. Bu yıl bir tane yurtiçi ofisi, iki tane de yurtdışı ofis açmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz.