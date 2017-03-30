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DÖNERİ AVRUPA’YA SEVDİREN ADAM

30 Mart 2017 Perşembe 15:49
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Remzi Kaplan, Almanya’nın başkenti Berlin’de küçük bir dönerci dükkanıyla iş hayatına atıldı. Ardından döner imalatçılığına başladı. Yozgatlı Remzi Kaplan, ‘Avrupa’nın Döner Kralı’ olarak şöhret kazandı. Günde 22 ton et işleyen Kaplan Döner; Almanya, Hollanda, Belçika ve tüm Avrupa’ya dağıtım yapıyor .

DÖNERİ AVRUPA'YA SEVDİREN ADAM
Almanya’da işçilikten, patronluğa yükselmiş önemli Türk iş adamlarından biri de Remzi Kaplan…
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Kaplan’ın ailesi Almanya’ya işçi olarak gidiyor. 1970’li yıllarda gurbetle tanıştığında henüz 12 yaşındaymış. Kaplan, kısa okul döneminin ardından çocuk yaşta çalışmaya başlıyor. Berlin semt pazarlarında zor koşullarda çalışırken girişimcilik ruhunu keşfediyor. 1974’te babasıyla dükkân açıyor. Bir koltukta dört karpuz taşımaya karar veren Kaplan, sucuk, salam, sosis fabrikasında da çalışıyor. Pazarcılık, dükkan ve fabrikanın ardından bir de şarküteri alanıyla ilgileniyor. Bazen günde 20 saat çalışarak kar-kış, gece- gündüz demeden çok emek veriyor. 1989 yılına gelindiğinde iki Almanya’nın birleşmesiyle değişik pek çok sektörde yeni iş fırsatları doğuyor. Ticari zekaya sahip olan Kaplan, Doğu tarafında dönerci olmadığını fark ederek orada dükkân açıyor. Döner işinin iyi gittiğini görünce de hedefini büyütüyor. Dışarıdan hazır döner almak yerine, et işine giriyor... Döneri de kendi üretmeye başlıyor. 1991’de ilk döner fabrikasını kuruyor. Sonra Hollanda’da fabrika çalıştırmaya başlıyor. Bugün üretim fabrikalarıyla “Avrupa’nın Döner Kralı” olarak tanınıyor. Fabrikaların yanında dükkanları da olan Kaplan, Avrupa’da binlerce noktaya döner dağıtıyor. Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya ve Finlandiya başta olmak üzere tüm Avrupa’ya döner ihraç ediyor. Kaplan aynı zamanda Avrupa, Döner İmalatçıları Derneği Kurucu Başkanı. Bugün gelinen noktada çocuklarının da işe el atmasıyla markasını daha da geliştirme hedefi olan Avrupa’nın Döner Kralı Remzi Kaplan ile başarı öyküsünü konuştuk.


Özel söyleşinin devamı...










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