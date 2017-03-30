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Dijital reklamlarla ekonomiye can suyu

30 Mart 2017 Perşembe 11:30
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Günümüzde ekonomiye doğrudan ve dolaylı yollarla katkı sağlayan dijital reklam sektörü, özellikle genç nüfusu istihdam etmede de büyük rol oynuyor.

Dijital reklamlarla ekonomiye can suyu
 Günümüzde ekonomiye doğrudan ve dolaylı yollarla katkı sağlayan dijital reklam sektörü, özellikle genç nüfusu istihdam etmede de büyük rol oynuyor. Yapılan araştırmalar da bu bilgiyi doğrular nitelikte. IAB Türkiye Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması göre; dijital reklam yatırımları 2015 yılında ekonomiye 27,5 milyar TL kaktı sağladı. Ve 1,26 milyon kişilik istihdam yarattı. Ayrıca 2011 yılından beri çift haneli rakamlarla büyümeye devam eden sektöre yapılan her 1 TL yatırım ise milli gelire 17,2 TL olarak geri döndü. Her geçen gün son teknolojiyi arkasında alarak gelişen dijital reklam sektörü, yarattığı büyük istihdamla da Türkiye ekonomisinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar ise reklam veren, medya ajansları ve yayıncıların yüzde 90'ının reklam stratejisinde dijital video reklamlarına yöneldiğini gösteriyor
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