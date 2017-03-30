CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 3. Havalimanı Batı’yı çıldırtıyor

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, gıda tarımda, enerjide, toplu konutta, demir yollarında, hava yollarında, sosyal yardımlarda verilen hizmetleri en iyi halkın bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “eğitimde 270 bin yeni derslik yaptık ve milli bütçemizin yarısını Milli Eğitim’e ayırdık. Sağlıkta 3 bin 500 hastane yaptı, 500 bin sağlık çalışanı atayarak bir devrim gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Türkiye’deki yatırımların hızla devam ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanı’nın “Dünyanın en büyük havalimanı” olma özelliğini taşıdığını belirterek, “Batı niye çıldırıyor işte bundan dolayı. Ya bu Türkiye nasıl böyle ayağa kalkıyor Şimdi ne diyor bunlar hayır değil mi? Böyle bir havalimanına bunlar evet diyemez” dedi. Erdoğan’ın konuşmasında; “Dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Bu havalimanını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açıyoruz. İlk etabını açıyoruz. Yılda yolcu sayısı 90 milyon, 2023’te ikinci etabını da açacağız. Kapasite 150 milyon olacak. Dünyanın bir numarası” şeklinde konuştu.