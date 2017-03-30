banner100


banner197
Ana SayfaNisan-2017

Bereket Döner 'den 5 ayrı franchise modeli

30 Mart 2017 Perşembe 11:59
Bu haber 28 kez okundu

Döner'de dünyanın en çok bilinen Türk markası haline gelen Bereket Döner, yatırımcılar için franchise seçeneklerine yenilerini ekledi.

Bereket Döner 'den 5 ayrı franchise modeli
 Döner'de dünyanın en çok bilinen Türk markası haline gelen Bereket Döner, yatırımcılar için franchise seçeneklerine yenilerini ekledi. Genç yatırımcılar için yeni iş imkanları geliştiren Bereket Döner, 5 ayrı franchise modeliyle bütçesi küçük, hedefi büyük yeni nesil girişimcilerin önüne açıyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, genç yatırımcılar için franchise bedeli almadan anahtar teslimi iş yeri kurma modeli geliştirdiklerini söyledi. Emek, kurumsal yatırımlara 2017 yılı boyunca büyük önem verdiklerini belirterek "Bu arada genç yatırımcıları yıllardır ihmal eden büyük kuruluşlar arasında anılmak istemiyoruz. Yatırımcı ruhu canlı tutan gençlerin önünü açmak için, bütçesi küçük, vizyonu, ufku büyük yeni nesil müteşebbislere anahtar teslim iş imkanı sağlıyoruz, geliştirdiğimiz yeni franchise modelleri ile binlerce yatırımcıya cazip iş imkanları kurmayı hedefliyoruz" dedi. Emek, küçük ölçekli yatırımcılar için geliştirilen yeni yatırım modellerinin özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde ilgi göreceğini ifade etti.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.