Bereket Döner 'den 5 ayrı franchise modeli

Döner'de dünyanın en çok bilinen Türk markası haline gelen Bereket Döner, yatırımcılar için franchise seçeneklerine yenilerini ekledi. Genç yatırımcılar için yeni iş imkanları geliştiren Bereket Döner, 5 ayrı franchise modeliyle bütçesi küçük, hedefi büyük yeni nesil girişimcilerin önüne açıyor. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, genç yatırımcılar için franchise bedeli almadan anahtar teslimi iş yeri kurma modeli geliştirdiklerini söyledi. Emek, kurumsal yatırımlara 2017 yılı boyunca büyük önem verdiklerini belirterek "Bu arada genç yatırımcıları yıllardır ihmal eden büyük kuruluşlar arasında anılmak istemiyoruz. Yatırımcı ruhu canlı tutan gençlerin önünü açmak için, bütçesi küçük, vizyonu, ufku büyük yeni nesil müteşebbislere anahtar teslim iş imkanı sağlıyoruz, geliştirdiğimiz yeni franchise modelleri ile binlerce yatırımcıya cazip iş imkanları kurmayı hedefliyoruz" dedi. Emek, küçük ölçekli yatırımcılar için geliştirilen yeni yatırım modellerinin özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde ilgi göreceğini ifade etti.