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BARIŞ ELÇİSİ TURGUT TORUNOĞULLARI

30 Mart 2017 Perşembe 16:03
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Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları: "İş adamları olarak Türkiye ile Hollanda arasında barış köprüsü olmak istiyoruz."

BARIŞ ELÇİSİ TURGUT TORUNOĞULLARI
Hollanda’daki Türk kökenli Edelstaal Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, iş adamları olarak Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizi çözmek için “Barış Köprüsü” olmaya hazır olduklarını söyledi. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in, kendisini ziyaret ettiğini anlatan Torunoğulları, Türk iş adamları olarak iki ülke arasında köprü rolü üstlenebileceklerini ifade etti. Mart ayında Hollanda’da yapılan seçim öncesi Türk bakanların, Avrupa’ya yönelik ziyaretleri engellenmiş, referanduma dönük salon toplantıları iptal edilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’nın uçuş iznini iptal etmesine dair, “Bu karar her bakımdan skandaldır ve kabul edilemez. Diplomatik teamüllere sığmaz. Hollanda’nın attığı bu adımın elbette bir karşılığı olacak” diyerek tepki göstermişti. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın, Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde yolunun kesilmesi ve Türkiye Başkonsolosluğu’na girişinin engellenmesi iki ülke arasındaki krizi derinleştirmişti. Politik gerginliğe yol açan gelişmelerin ardından Ekovitrin’e konuşan Turgut Torunoğulları, Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için harekete geçerek, krizin çözülmesi için her türlü çabayı gösterebileceklerine işaret etti.
Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Torunoğulları, aynı zamanda sivil toplum örgütlerinde kurucu başkanlık yapmış bir isim. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Avrupa Bölge Komitesi Başkanlığı’nın yanında 2009- 2012 yılları arasında HOTİAD Başkanlığı görevini icra etmiş tecrübeli iş adamı ayrıca, Türk-Hollanda ve Türk-Belçika İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğiyle tanınıyor. İşte Turgut Torunoğulları’nın sorularımıza verdiği yanıtların ayrıntıları.


Özel söyleşinin devamı...
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