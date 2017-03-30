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Banyolarda doğallık öne çıkıyor

30 Mart 2017 Perşembe 11:49
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200 yıllık köklü geçmişe sahip olan dünyanın lider banyo ürünleri markası Ideal Standard’ın dünyaca ünlü ödüllü tasarımcısı Robien Levien, 2017 yılı banyo trendlerini açıkladı.

Banyolarda doğallık öne çıkıyor
 200 yıllık köklü geçmişe sahip olan dünyanın lider banyo ürünleri markası Ideal Standard’ın dünyaca ünlü ödüllü tasarımcısı Robien Levien, 2017 yılı banyo trendlerini açıkladı. Bu yıl banyolarda doğal, teknolojik ve tasarruflu tasarımlar ön plana çıkıyor. Modern ve şık bir banyo yaratmak için metalik kaplamalar tercih edilirken gri, mor ve yeşil gibi koyu tonlar favori renkler arasında yerini alıyor. Aquablade ve kanalsız klozetler ise daha temiz ve hijyenik bir banyoya sahip olmak isteyenlerin ilk tercihi. Banyolar, kişisel mekanların başında geliyor. Günümüz banyoları ise artık; insanların vakit geçirdikleri, enerji depoladıkları, yenilenmek ve rahatlamak için fırsat yarattıkları birer yaşam alanına dönüştü. İnovatif yaklaşım ile her zevke hitap eden ve geniş ürün yelpazesi ile kaliteli, şık ve fonksiyonel banyo çözümleri sunan Ideal Standard, banyolardaki bu dönüşümle birlikte 2017’nin banyo trendlerini açıkladı. Özellikle nemli havalarda yetişen bitkilerin eklenmesiyle banyolara daha canlı ve doğal bir hava katılıyor. Bambu, sarmaşık, aloe vera gibi bitkiler bunlardan birkaçı.
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