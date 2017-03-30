Avrupa’da Halkbank rüzgârı esiyor

HEDEF İLK 5’TE YER ALMAK
Halkbank markasını yurtdışına da taşımak üzere faaliyete geçtikleri Avrupa’da 65’in üzerinde şube sayısına ulaştıklarını söyleyen Taşkesenlioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Makedonya’da IK Bank’ın hisselerini satın alarak başladığımız yolculuğumuz, bugün Makedonya ve Sırbistan’da yaygın bir şube ağına ulaştı. Makedonya’nın en büyük üç, Sırbistan’ın ise en büyük beş bankasından biri olacağımıza inanıyorum. Avrupa’daki büyüme stratejimizin ilk adımı olarak Balkanlar’da Halkbank A.D. Skopje ve Halkbank A.D. Beograd bizim için büyük önem taşıyor. Hızlı ve kaliteli hizmetlerimizi yurtdışında da sunmanın gururunu yaşıyoruz
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