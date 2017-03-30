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Avrupa’da Halkbank rüzgârı esiyor

30 Mart 2017 Perşembe 11:21
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Sırbistan ve Makedonya’daki şubelerle birlikte Avrupa’daki şubelerinin 65’i geçtiğini söyleyenHalkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Bölgede 5 yılda güçlü bir konuma geldik” dedi.

Avrupa'da Halkbank rüzgârı esiyor
 Türk bankacılık sektörünün en önemli aktörlerinden Halkbank, Avrupa’daki büyüme sürecine hız verdi. Uluslararası bankacılık deneyimini Sırbistan ve Makedonya’ya taşıyan Halkbank’ın Avrupa’daki şube sayısı 65’i geçti. Halkbank’ın Avrupa’daki faaliyetleri Şahan Gökbakar’ın rol aldığı yeni reklam filmine de taşındı. Beş yıl gibi kısa bir sürede bölgede güçlü bir konuma geldiklerini vurgulayan Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Yeni reklam filmimizle Halkbank’ın Avrupa’daki gücünü Türkiye ile de paylaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

HEDEF İLK 5’TE YER ALMAK
Halkbank markasını yurtdışına da taşımak üzere faaliyete geçtikleri Avrupa’da 65’in üzerinde şube sayısına ulaştıklarını söyleyen Taşkesenlioğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Makedonya’da IK Bank’ın hisselerini satın alarak başladığımız yolculuğumuz, bugün Makedonya ve Sırbistan’da yaygın bir şube ağına ulaştı. Makedonya’nın en büyük üç, Sırbistan’ın ise en büyük beş bankasından biri olacağımıza inanıyorum. Avrupa’daki büyüme stratejimizin ilk adımı olarak Balkanlar’da Halkbank A.D. Skopje ve Halkbank A.D. Beograd bizim için büyük önem taşıyor. Hızlı ve kaliteli hizmetlerimizi yurtdışında da sunmanın gururunu yaşıyoruz
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