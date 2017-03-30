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Ağaoğlu 3 milyar dolarlık yatırım planlıyor

30 Mart 2017 Perşembe 11:41
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Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı: “2017 yılı içerisinde Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy’de başlamayı planladığımız 4 projemiz var.”

Ağaoğlu 3 milyar dolarlık yatırım planlıyor
 Ağaoğlu Şirketler Grubu, 2017 yılı içerisinde 4 projeyi hayata geçirerek yatırımlarına devam ediyor. Çekmeköy, Bağcılar, Yeniköy ve Bakırköy’deki 4 inşaat projesinin toplam 3 milyar dolara mal olacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, “36 yılı aşkın süredir inşaat, turizm, enerji ve sanayi alanında yaptığımız yatırımlarla bugün ülkemizin ve Avrupa’nın en önemli yatırım gruplarından biri haline gelmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugüne de 30 binden fazla nitelikli konut üreten grubumuz, “My” konseptli projeler ile birlikte markalı konut üretiminde Türk inşaat sektörüne öncülük etti. İnşa ettiğimiz projeler, insanlarımızı konut sahibi yapmanın ötesinde kaliteli ve güvenli bir yaşam alanı ve çok kazançlı yatırımı aynı anda sunuyor. Biz sadece konut üretmiyoruz bir yaşam biçimi sunuyoruz” dedi.

PLANLI KONUT ÜRETİMİ
Her projede 3 ayrı araştırma raporu ile lokasyona uygun müşteri profilini belirlediklerini ve belirlenen segmentin talepleri doğrultusunda mimari projeyi oluşturduklarını ifade eden Rahvalı şunları kaydetti, “başarılarımızın en önemli unsurlarından birini bu şekilde özetleyebilirim. Bunun yanı sıra satış sonrası hizmetlerimiz proje teslimlerinden sonra da site sakinlerimizin her zaman yanındayız. Sitelerimizde görevlendirdiğimiz gizli sosyologlar, site hizmetlerini inceliyor, yaşam kalitesini ölçüyor ve gözlemlerini bize raporluyor. Biz de bu gözlemleri hem mevcut projelerimize adapte ediyoruz hem de yeni planladığımız sitelere kullanıcı tecrübesi olarak yansıtıyoruz. Bu sayede Ağaoğlu projelerinde 104 farklı milletten insan bir arada yaşıyor.

ENERJİYE DE YATIRIM SÜRECEK
İnşaat sektörünün yanında enerji yatırımlarıyla da büyümeye devam eden Ağaoğlu Şirketler Grubu, enerji alanında da 1 milyar Dolarlık yatırımlar yapacak. Enerji alanıyla ilgili yatırımlara da değinen Rahvalı şöyle konuştu, “yakın zamanda Yalova Esenköy’deki 75 MW Rüzgâr Enerjisi’nin ihalesini gerçekleştirdik. 2016 yılında 2 adet santrali devreye aldık. Peşinden Konya Sertavul’da belki de dünyadaki en büyük rüzgâr santrali olan projemiz devreye girecek. Şu an da lisans aşamasındayız. Bu yatırımlar yaklaşık 1.2 milyar Euro gibi bir tutara tekabül ediyor.”
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