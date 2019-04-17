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UZMAN GÖZÜYLE: Intermodal Konteyner Dosyası

Lojistik sektöründeki tüm gelişmeleri size ulaştıran dergimizin bu sayısında intermodal konteyner taşımacılığı var. Konu hakkında uzman görüşlerine yer verdiğimiz dosya haberimizi pdf olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

UZMAN GÖZÜYLE: Intermodal Konteyner Dosyası

Lojistik sektöründeki tüm gelişmeleri size ulaştıran dergimizin bu sayısında intermodal konteyner taşımacılığı var. Konu hakkında uzman görüşlerine yer verdiğimiz dosya haberimizi pdf olarak okuyabilir ve indirebilirsiniz.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:53
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UZMAN GÖZÜYLE: Intermodal Konteyner Dosyası

UZMAN GÖZÜYLE

ATİLLA YILDIZTEKİN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı

Karayollarının rahatlaması amacıyla da bütün dünyada deniz taşımasına ve demiryoluna ağırlık verilmektedir. Demiryolları taşıması mevcut limanlarda sorunlara yol açmakta, yeniden altyapı yatırımları ve liman düzenleme masrafları çıkmaktadır. Bu zorlukların çözümü olarak konteyner taşımacılığı hızla gelişmektedir.

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte, kıtalararası deniz ticareti büyümektedir. Özellikle konteynerleşmenin etkisiyle liman operasyonlarında hem ölçek büyümesi, hem de kapasite artışı ile karşılaşmaktayız. Karayollarında trafik artışı, hava kirliliği, karbon emisyonunun azaltılması zorunluluğu, taşımacı firmaları daha çok, uzun mesafe deniz taşımacılığına ve ardından da kısa mesafede de deniz taşıması ile ürünleri başlangıç noktasından son teslim noktasına kadar; kontrol altında hızlı ve düşük maliyetle taşımamızı zorunlu hale getirmektedir. Karayollarının rahatlaması amacıyla da bütün dünyada deniz taşımasına ve demiryoluna ağırlık verilmektedir. Demiryolları taşıması da mevcut limanlarda sorunlara yol açmakta, yeniden altyapı yatırımları ve liman düzenleme masrafları çıkmaktadır. Bu zorlukların çözümü olarak konteyner taşımacılığı hızla gelişmektedir.

https://transportgeography.org/?page_id=2629 web sayfasında 1980 yılından 2017 yılına kadar dünya konteyner taşımacılığının...>>>Haberin devamı için tıklayınız<<<

Son Güncelleme: 17.04.2019 12:00
Anahtar Kelimeler:
Multi ModalKonteynerLojistikIntermodal
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