"Türkiye uluslararası havacılıkta merkez konumuna gelecek"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “İSTANBUL ÇAĞINI AŞAN BİR ŞEHİR OLACAK”

“İstanbul Havalimanı, dünyanın gerçekten ilk küresel havalimanıdır. Türkiye’nin havacılıkta merkez niteliği kazanmasını sağlayacak ve küresel politikanın dinamiklerini etkileyecek bu gelişme Türkiye için heyecan verici. Yeni havalimanıyla İstanbul, çağını aşan bir şehir konumuna gelecek.”

“Geniş ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. Türk havacılığında belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmaktan çok daha öte, havacılığımız tahminlerimizin üstünde çok hızlı bir gelişme göstererek, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attı. Yurtdışında 2003 yılında 60 noktaya uçuyor iken, bugün 124 ülkede 318 noktaya uçuyoruz. 2003 yılı sonunda 34,5 milyon olan yıllık yolcu trafiğimiz, 210 milyonu buldu.”

Atatürk Havalimanı taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla hava trafiğine kapatıldı. İstanbul Havalimanı ise bütün görkemiyle hizmet vermeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Japon Devlet Televizyonu NHK’ya verdiği özel mülakatta yeni havalimanıyla birlikte İstanbul’un çağını aşan bir şehir olacağını söyledi. Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nın dünyanın gerçekten ilk küresel havalimanı olduğuna da dikkat çekti. 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın bütün fazlarıyla devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin uluslararası havacılıkta bir merkez konumuna geleceğini, bunun da küresel politikanın dinamiklerini etkileyen bir gelişme olacağını sözlerine ekledi. Bakan Turhan, “Bu gelişme bize heyecan veriyor” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Japon NHK televizyonuna verdiği özel röportaj şöyle:

İstanbul Havalimanı’nın ilk terminali tamamıyla hizmete girdi. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

İstanbul Havalimanı, İstanbul’un olduğu kadar Türkiye’nin hatta bölgenin ihtiyacını karşılayacak ve İstanbul’u uluslararası havayolu pazarında hak ettiği konuma getirecek bir proje. İstanbul Havalimanı, iki gün içerisinde tüm havacılık operasyonlarını Atatürk Havalimanı’ndan aldı ve 7 Nisan itibariyle tüm dünyaya hizmet vermeye başladı.

Artık İstanbul Havalimanı, dünyayı Türkiye’ye, Türkiye’yi de dünyaya bağlamakla kalmayacak, Türkiye’nin hem köprü ve hem de merkez niteliği kazanmasını sağlayacak. Bunun etkilerini önümüzdeki yıl itibariyle hepimiz görmeye bağlayacağız ve bu gerçekten bizler için heyecan verici. Bu etkinin, yönetilmesi zaruri jeopolitik tepkileri oluşturacağı ve bu çerçevede İstanbul Havalimanı’nın küresel politikanın dinamiklerini de etkileyeceğini vurgulamak istiyorum. Sözkonusu durum nedeniyle İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin yanı sıra özel sektöre ve Türkiye’nin dış politikasını da alan bir çerçevede büyük etkileri olacağı açık.

İstanbul’un yanı sıra Asya ve Afrika kıtalarının ihtiyacını karşılayacak ve havalimanımız, İstanbul’u uluslararası havayolu pazarında hak ettiği konuma getirecek. İstanbul “çağını aşan” bir şehir olacak. Bu projeye işte bu nedenle bu kadar önem veriyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarım da bu projenin önemini bilerek, projenin ortaya konduğu ilk günden bu yana insanüstü bir gayretle bu havalimanının zamanında hizmete girebilmesi için çalıştılar.

“YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK”

Yeni havalimanı Modern Türkiye tarihi ve Türkiye ekonomisi için ne kadar önemli?

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından 2016 yılının Aralık ayında lanse edilen "İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi" raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı istihdamın 2025 yılı için 195 bin ile 225 bin kişi aralığında olacağı öngörülüyor. Doğrudan ve dolaylı yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlanacak. Yine yaratacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısının da milli gelirinin yüzde 4-5 arasında olacağı raporun sonuçları arasında yer alıyor.

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