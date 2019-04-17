Turizm sektörü için bu yıl parlak bir yıl olacak

DOSYA / TURİZM

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu’na ITB Berlin Turizm Fuarı’nda turizm sektörünü ve hedeflerini anlattı.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oluşturdukları Turizm Geliştirme Fonu’nun Türk turizmine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

“2019’DA TURİZM GELİRLERİNİ ARTIRACAĞIZ”

“HEDEFİMİZ 70 MİLYON TURİST 70 MİLYAR DOLAR GELİR”

“TURİZMDE HEDEFLERİMİZE HIZLA İLERLİYORUZ”

ITB Berlin Turizm Fuarı 6-10 Mart 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde dünya turizm sektörünün temsilcilerini buluşturdu. ITB Berlin Turizm Fuarı’nın açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekovitrin’e özel değerlendirmelerde bulundu. 2019’un ilk verilerinin oldukça olumlu olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Erken rezervasyon rakamları çok yüksek. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız büyüme oranını bu yıl da yakalayacağız. Ama bizim asıl hedefimiz turizm gelirimizi artırmak. Şu anda bunu başarmış görünüyoruz. Turizmde 2019 rakamları hedeflediğimiz gibi olacak. Geçen yılı 46 milyon ziyaretçi ile kapatmıştık. Bu yıl 52-53 milyon bandına çıkacağız. Turizm gelirinde de 29,5 milyar dolardan 38 milyar dolara yükselmeyi hedefliyoruz. 2019 yılında turizm hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

“ÖNCELİKLE İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPIYORUZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak öncelikle insan kaynağına yatırım yaptıklarına değinen Mehmet Nuri Ersoy, “Turizm Meslek Liselerini kolej statüsüne getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği bu yıldan itibaren yeni bir sisteme geçiyoruz. 15 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında uygulayacağımız sistemle öğrenciler uygulamalı olarak otellerde eğitim alacaklar. 3 yabancı dil öğrenecekler. Meslek liselerini de Turizm Meslek Lisesi haline getirebiliriz. Böylece turizm sektörünün kalifiye personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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