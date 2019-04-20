Motor teknolojisinde Türk mucizesi

Türk teknoloji şirketi Erin Motor, yüzde 100 özgün Türk tasarımı ve mühendislerimizin geliştirdiği yerli teknolojiyle endüstriyel dize motor, doğalgazlı motor, marin motor, kabinsiz jeneratör, sessiz kabinli jeneratör ve motopomp ürünlerini üretme başarısını gösterdi. Yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan bu motorlar, Win Eurasia Fuarı’nda sergilendi ve büyük beğeni kazandı. Win Eurasia Fuarı’na ilk kez katılan Erin Motor Genel Müdürü Ersin Şahin,

Türkiye’nin her yıl 50 bin motor ithal ettiğinin ve bunun da 1,3 milyar dolara denk geldiğini belirterek, “Erin Motor’u yerel bir markadan çıkarıp global bir marka haline getirmek istiyoruz. Bunun için de Win Eurasia gibi uluslararası fuarlar, amacımıza aracılık etmek için önem taşıyor. 10 yıllık bir çalışmanın sonucunda, geçtiğimiz yıl markamızı hayata geçirdikten sonra Moritanya, Irak ve Arnavutluk’a ilk ihracatlarımızı gerçekleştirdik. Hedefimiz bu fuarla birlikte özellikle Kuzey Afrika’ya ihracatımızı artırabilmek” diye konuştu.

“YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLIYOR”

Üniversite sanayi iş birliği, SANTEZ (Sanayi Tezleri) projesi kapsamında Erin Motor’un ortaya çıktığını belirten Şahin, endüstriyel dizel motorda hem sağlamlık hem de yakıt tasarrufu açısından rakiplerine fark attıklarını söyledi. Erin Motor’daki ürün gamı, fonksiyonel ve ergonomik, emisyonları dünyaca tespit edilen sınırlar içinde, çevre dostu, 10 bin saat servis ömrüne sahip, üreteceği güç/toplam ağırlık oranı, yakıt ekonomisi ve satış fiyatıyla dünyanın önde gelen motorları ile rekabet edecek seviyede, rekabet edecek sınırlar içinde tasarlandı. “Motorumuzun yakıp tüketimi, aynı güç aralığındaki rakiplerimizden genel olarak yaklaşık yüzde 20 daha az. Örnek vermek gerekirse jeneratörümüz yüzde 75 güçte saatte 2,7 litre mazot tüketirken, aynı güçteki rakibimizin ürünü katalog verilerine göre 3,4 litre mazot tüketiyor” diyen Ersin Şahin, ürettikleri endüstriyel dizel motorların; marin motor, zirai sulama amaçlı motopomp, inşaat makineleri, kar küreme araçları ve kompresörler gibi pek çok alanda da rahatlıkla kullanılabildiğini sözlerine ekledi. Amaçlarının, ucuz ve kalitesiz Uzak Doğu ürünlerinin ithalatının önüne geçerken Avrupa’dan gelen pahalı markalara karşılık fiyat avantajı sağlamak olduğunun altını çizen Şahin, ürettikleri tüm motorların 10 bin saati aşkın süre ömür testlerine tabi tutulduğunu, bu testlere -18ºC soğuk ve +55ºC sıcak çalıştırma testlerinin de dahil olduğunu belirtti.

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