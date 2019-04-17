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Astaş Juki, 38 Yıldır tekstil ve konfeksiyon sektöründe

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün makine altyapısına dünya markalarıyla 38 yıldır hizmet veren Astaş Juki, 20’den fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Astaş Juki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Kaya Aşcı, Astaş Grubu’nun kuruluşundan günümüze kaydettiği aşamaları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

Astaş Juki, 38 Yıldır tekstil ve konfeksiyon sektöründe

Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün makine altyapısına dünya markalarıyla 38 yıldır hizmet veren Astaş Juki, 20’den fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. Astaş Juki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Kaya Aşcı, Astaş Grubu’nun kuruluşundan günümüze kaydettiği aşamaları ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 10:51
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Astaş Juki, 38 Yıldır tekstil ve konfeksiyon sektöründe

Astaş Juki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı HASAN KAYA AŞCI: 38 YILDIR KONFEKSİYON VE TEKSTİL SEKTÖRÜNE HİZMET VERİYORUZ

“Türk konfeksiyon sektörü ve giyim sanayisi Astaş Grubu ile beraber

büyüdü. Türkiye’nin büyümesine, markaların çıkmasına ve konfeksiyon

sektörünün dünyaya açılmasına önemli katkılar yaptık.”

Astaş Grubu’nun kuruluş öyküsünü ve günümüze kadar kaydettiği aşamaları ana hatlarıyla anlatır mısınız? Tekstil ve konfeksiyon sektörüne yönelik sunduğunuz çözümler nelerdir?

Astaş Grubu’nun temeli 1980 yılında Yönetim Kurulu Başkanımız Vedat Aşcı’nın, Almanya’dan dünyanın birçok ülkesine sanayi tipi dikiş makinaları pazarlayan Aşcı GmbH’ı kurmasıyla atıldı. Türkiye’de ilk şirketimizi 1983 yılında İstanbul’da kurduk. 1989 yılında ise bu şirketimizi,  anonim şirkete dönüştürerek ASTAŞ A.Ş. olarak hayata geçirdik.

Astaş olarak pazara sunduğumuz ileri teknoloji makinalarımız ile 1980’li yıllarda dünya pazarında rekabet ederek Türk hazır giyim sektörünün gelişmesinde önemli bir rol oynadık. Daha sonra şirket bünyesinde dinamik yapıyı arttırmak ve yeni gelişmelerde uzmanlıkların artırılması için, Almanya’da eğitim almış Tuncay Aşcı ve Turgay Aşcı şirket yönetimine katıldı. Türk hazır giyim sektörüne en ileri teknolojiyi sunan Astaş, Juki ile 1983 yılında başlatmış olduğu iş birliğinin kapsamını sürekli geliştirerek Türkiye dışında, KKTC ve Türki Cumhuriyetler’inde sınırsız hizmet vermeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
ASTAŞ JUKİ
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