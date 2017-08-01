MERKEZ BANKASI KARARLARI PİYASALARI ŞAŞIRTMADI…

Bu hafta piyasalarda FOMC toplantısı ile başlayan hareketlilik TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı ile devam etti. Piyasaların beklentisine yönelik gerçekleşen toplantılar sonrasında Fed’in bilanço küçültme planı zamanlamasına dair yapmış olduğu açıklamaların değiştiğini gördük. Bir önceki FOMC toplantısında Fed, bilanço küçültme hedefi nin 2017 yılı içerisinde gerçekleşeceğini belirtmişti. Ancak bu toplantıda bu hedefi n ‘görece yakın’ bir tarihte yürürlüğe koyulacağı belirtiliyor. Bu hedefi n zamanlamasına dair artan belirsizlik ile beraber Dolar’da değer kaybı meydana geldi. Ayrıca karar metninde çok net mesajların verilmiyor oluşu Fed’in Temmuz ayı toplantısı güvercin tonda algılanmasına neden oldu. Aslında bir süredir piyasalar açısından önem taşıyan Trumpcare reformunun ilk engeli aşarak Senato’dan geçmesi Dolar üzerinde sınırlı etkisi yarattı diyebiliriz. Bu hafta piyasaların odağında daha çok Merkez Bankası kararları vardı. Diğer taraftan TCMB Para Politikası Kurulu tarafından faiz oranı kararlarında değişikliğe gidilmedi. TCMB, gecelik borç verme faizini yüzde 9,25, 1 haftalık repo faizini yüzde 8,00 ve gecelik borçlanma faizini de yüzde 7,25 seviyesinde sabit tuttu. Geç likidite penceresi ise yüzde 12,25 seviyesinde bırakıldı. TCMB toplantı metni çok fazla değişiklik içermiyordu ancak sıkı para politikası duruşunu koruyan TCMB yüksek enfl asyon riskine değinmeden geçmedi. Haftaya zayıf başlayan Türk Lirası’nın haftanın son gününe doğru değer kazanımı içerisinde olduğunu gördük. Bu veriler ışığında Dolar/TL’nin fi yatlamalarını sürdürdüğü 3,5250 seviyesi olası düşüşler açısından büyük önem taşıyor.

Kurda tekrardan yükseliş isteğinin doğması açısından ise 3,5440 direnç seviyesinin geçilerek yükselişlerin 100 günlük hareketli ortalama seviyesine taşınması gerekiyor. Orta vadeli görünümde ise 3,60 direnç seviyesinin yukarı yönlü trendin oluşması açısından büyük rol oynayacağı söylenebilir. Türkiye’deki siyasi görünümüne bakacak olursak, OHAL süresinin devam etmesine rağmen bakanlar kurulu kabine değişikliği sonrası pozitif görünümün korunduğunu görüyoruz.

Özellikle BİST100 endeksine baktığımızda zaman haftalık bazda kazançlarını oldukça genişlettiği görülmekte. Endeks üzerinde önemli etkiye sahip büyük şirketlerin beklentilerin üzerinde kar açıklamaları yükselişi desteklerken, endeksin yurtdışı piyasalardan pozitif yönde ayrıştığı görülüyor. Böylece rekor tazeleyerek 108.000 seviyesi üzerinde fi yatlanan endeksin 109.000-110.000 direnç bölgesi yükselişlerine hız kazandıracağı önemli bir hareket alanı olarak takip edilebilir.