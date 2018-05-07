Türk Telekom’dan son 10 yılın rekoru

Türk Telekom, son 10 yılın abone rekoruna ulaştı. 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, 2018’in ilk üç ayını yüksek faaliyet kârlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk üç aylık abone kazanımı ile kapattı. Türk Telekom’un 31 Mart 2018 itibarıyla toplam abone sayısı 42,6 milyona yükseldi. Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 2 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı.



Şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8,8 artışla 4,7 milyar TL olurken, operasyonel kârlılığı da yüzde 35,5 artarak 1,1 milyar TL’ye yükseldi. Türk Telekom’un ilk çeyrek net kârı ise 56 milyon TL olarak gerçekleşti. Attığı her adımda Türkiye’ye değer katmayı hedefleyen Türk Telekom, 2018’de de yatırım yapmaya devam etti. Türk Telekom’un 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları, 581 milyon TL’ye yükseldi. Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinde 916 bin net abone kazanımı ile toplam abone sayısını 42,6 milyona taşıdı.



Abone kazanımları, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,3 milyona ulaşarak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı ise, cazip ‘İnternet Bizden’ tarifelerinin de etkisi ile yine halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artış ile 10 milyonu aştı ve 10,1 milyona ulaştı. 2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, rekor artışlarla dolu ilk çeyrek sonuçlarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti.



Attıkları her adımda Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Doany, “Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak kârlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin gider yönetimi politikamızın başarılı bir sonucu olarak FAVÖK marjımızı rekor seviyede yüzde 42’nin üzerine çıkardık. Satış gelirlerimizi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırarak 4,7 milyar TL ile ilk çeyrekte hedeflediğimiz seviyeye ulaştık” dedi.