Skoda’nın en iyi yetkili satıcı ödülü avek otomotiv’in

Skoda’nın her yıl dünya çapındaki yetkili satıcılarının başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlediği ‘En İyi Yetkili Satıcı’ ödülünü Avek Otomotiv’in Çanakkale bayisi almaya hak kazandı.

Avek Otomotiv Çanakkale Şubesi, birinciliği satış sonrası hizmetler ciro artış oranı, servis araç giriş artış oranı, satış-servis genel memnuniyet sonuçları, distribütör ile pazarlama, bulunduğu ildeki satış adedi artış oranı, pazar payı, pazar payı artış oranı satış, servis, eğitim ve bayi geliştirme alanlarındaki çalışma göstergeleri baz alınarak Türkiye’deki 41 Skoda bayisini geride bırakarak aldı.

“2017’DE 20 BİN ADEDE YAKIN ARAÇ SATTIK”

Avek Otomotiv Genel Müdürü Engin Yazıcı, 2017 yılında 3 şubeleriyle toplam 20 bin adede yakın araç satışı ve 80 bin adedin üzerinde servis girişi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Çanakkale Bayisi özelinde ise 2 bin 500 araç satışı ve 7 bin adedin üzerinde servis girişi gerçekleşti. Bu başarı, deneyimli ve eğitimli bir ekip ile birlikte, yüksek müşteri memnuniyetinin sürekli ilk öncelik olarak kabul edilmesinin bir sonucu” dedi.