Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
kısa süreli yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
101222
ALTIN
180.468
DOLAR
4.2706
STERLİN
5.7927
EURO
5.0886

SİYASETTE YENİ DÖNEM

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Meclis’te vekillerin güvenoyu ile kurulan Hükümet yerine Cumhurbaşkanı’nın halkın oyuyla seçilerek kurduğu bir sisteme geçilecek.

SİYASETTE YENİ DÖNEM

24 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Meclis’te vekillerin güvenoyu ile kurulan Hükümet yerine Cumhurbaşkanı’nın halkın oyuyla seçilerek kurduğu bir sisteme geçilecek.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01
5162 Okunma
SİYASETTE YENİ DÖNEM

Muhalefete göre 24 Haziran baskın seçim gibi gözükse de aslında hazırlığı bir yıldır yapılan bir çalışmaydı. 16 Nisan 2017’de Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edilmesinden sonra partili cumhurbaşkanlığı hemen hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan yeniden kurucusu olduğu Ak Parti’nin başına geçti. Ahmet Davutoğlu ile birlikte teşkilatın üzerine çöreklenmiş olan ‘metal yorgunluğunu’ atmak için de hummalı bir çalışmanın içine girildi. İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin iki büyük şehrinin artık kendisini tekrar etmeye başlamış olan belediye başkanları değiştirildi.

Analizin devamı...



 

Son Güncelleme: 07.05.2018 14:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ
EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim