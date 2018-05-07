SİYASETTE YENİ DÖNEM

Muhalefete göre 24 Haziran baskın seçim gibi gözükse de aslında hazırlığı bir yıldır yapılan bir çalışmaydı. 16 Nisan 2017’de Anayasa değişikliğinin halk oylaması ile kabul edilmesinden sonra partili cumhurbaşkanlığı hemen hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan yeniden kurucusu olduğu Ak Parti’nin başına geçti. Ahmet Davutoğlu ile birlikte teşkilatın üzerine çöreklenmiş olan ‘metal yorgunluğunu’ atmak için de hummalı bir çalışmanın içine girildi. İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin iki büyük şehrinin artık kendisini tekrar etmeye başlamış olan belediye başkanları değiştirildi.



Analizin devamı...





