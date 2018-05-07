Ramazan’da boş tabakları umutla dolduruyor

Sosyal sorumluluk projesinin detaylarıyla ilgili bilgi veren Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, ‘’Bizlerde komşun aç yatarken tok uyumak olmaz. Türk halkı paylaşmayı ve birlikteliği yüzyıllardır sürdüren ve nesiller boyu bunu devam ettiren bir millet. Bunun bilinciyle oluşturduğumuz projede hemen hemen herkesin yaptığı, yediği veya beğendiği yemeklerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasına dikkat çekerek bunu tersine çevirelim istiyoruz.



Hem de güzel bir yardımlaşma için. Boş tabağın fotoğrafını #Birtabakpaylaş etiketiyle paylaştığınızda Reis Gıda anlaşmalı olduğu birçok resmi yardım kuruluşuyla ihtiyaç sahiplerine umut oluyor, tabaklarını sizlerin paylaşımlarıyla dolduruyor. Reis olarak her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya niyetliyiz’’ dedi.