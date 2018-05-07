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Orkun Group ile Prometeon işbirliği devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group, araçlarında Pirelli marka ticari lastikleri tercih ediyor.

Orkun Group ile Prometeon işbirliği devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group, araçlarında Pirelli marka ticari lastikleri tercih ediyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:47
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Orkun Group ile Prometeon işbirliği devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerin altyapı faaliyetlerinde görev alan Orkun Group, Pirelli marka ticari lastiklerinin üreticisi Prometeon Türkiye ile Eylül 2016’da başlayan çözüm ortaklığı anlaşmasını 2018 yıl sonuna kadar uzattı.

 Orkun Group, lastik tedarikinin yanı sıra Prometeon Türkiye’nin filolara yönelik geliştirdiği ProTruck hizmetlerinden de faydalanıyor. Altyapı faaliyetlerinde 1,5 yıldır Pirelli marka G ve Q segmenti ticari lastikleri tercih eden Orkun Group, filo ve tedarik yönetiminde sunduğu avantajlar nedeniyle Prometeon Türkiye ile olan işbirliğini uzattı. 

Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz’e Pirelli marka ticari lastiklerini tercih etmesi ve yeni sezonda da iş ortaklığını devam ettirmesinden duyulan memnuniyet nedeniyle bir plaket takdim etti.

 “İKİ MARKA GÜÇBİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEK”
 Orkun Group ile yenilenen işbirliği konusunda çok mutlu olduklarını ifade eden Prometeon Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak, “Geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektöründe en çok tercih edilen marka Pirelli ticari lastikler oldu.

 Türkiye’nin altyapı faaliyetleri alanında en yüksek tüketimine sahip ve en prestijli şirketlerinden biri olan Orkun Group’un yeni dönemde de bizi çözüm ortağı olarak görmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Böylece bu alanda lider iki marka güçbirliği yapmaya devam edecek” diye konuştu.

 İşbirliğine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Orkun Group Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz, “Araç filomuz dünya çapında önemli altyapı projelerinde oldukça yıpratıcı şartlarda görev alıyor.

 Bu sebeple bizim için lastik maliyetini düşürmek ve lastik performansını artırmak son derece önemli bir konu. Hem Pirelli ticari lastiklerinin zorlu saha şartlarındaki performansı hem de Prometeon Türkiye’nin ProTruck çatısı altında sunduğu çözüm paketleri ve saha mühendislerinin profesyonel yaklaşımı bizim için ideal bir işbirliği.

 Bu sayede 2017 yılında önemli bir maliyet düşüşü ile beraber işimizde de verim elde ettik. 2018 yılında işbirliğini devam ettiriyor olmaktan mutluyuz” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2018 13:17
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