Limak’tan Kuzey Kıbrıs’a muhteşem otel

Limak Cyprus Deluxe Hotel, 200 milyon dolarlık yatırımla Kuzey Kıbrıs’ta hizmete girdi. Otel, hikayesini Kuzey Kıbrıs ile özdeşleşen Zümrüd- ü Anka efsanesinden alıyor. Son yumurtası Girne’de olan Anka Kuşu’nun yuvadan ayrılması ile son bulan efsane, Limak Cyprus’un doğuşuna ilham veriyor. 200 bin metrekare alana kurulu 598 odadan oluşan Limak Cyprus Deluxe Hotel, berrak denizi ve muhteşem kumsalı ile denize sıfır mesafede konumlanıyor ve misafirlerine tatil boyunca Akdeniz’in tadını doyasıya çıkarma imkanı veriyor. Kusursuz bir tatil deneyimi sunmayı hedefleyen tesis, dev çocuk kulübü ve Kıbrıs’ın en kapsamlı aquaparkı ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.



Yepyeni tatil anlayışı, ultra her şey dahil konsepti ve benzersiz doğasıyla Limak Cyprus Deluxe Hotel, denizi ve kumsalı ile büyüleyen Bafra Turizm Bölgesi’nde hizmet veriyor. Limak Turizm Grubu tarafından hayata geçirilen Limak Cyprus Deluxe Hotel, modern ve stil sahibi mekanlardan oluşan tesisinde, özenli hizmet ve sınırsız eğlenceyi bir arada buluşturuyor. Uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezinde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile misafirler tatilleri boyunca ruhen ve bedenen yenileniyor.



KIBRIS’TA MASALSI BİR BALAYI

Balayı çiftleri için eğlenceli bir alternatif olan Limak Cyprus Deluxe Hotel, hayatınızın en mutlu gününü masalsı bir hikayeye dönüştürmek için misafirlerini bekliyor. Havalimanında özel karşılama, VIP transfer, özel oda dekorasyonu, şaşırtıcı ikramlar, restoranda rezervasyon önceliği gibi daha birçok ayrıcalık, balayı çiftleri için incelikle hazırlanıyor. Misafirlerine zengin lezzetlerden oluşan bir dünya sunan Limak Cyprus Deluxe Hotel; ana restoranı, Türk, İtalyan ve Uzakdoğu mutfaklarından lezzetler suunduğu ala cart restoranları, gün boyu atıştırmalık servisleri, farklı konseptteki barları ile misafirlerine benzersiz bir lezzet deneyimi yaşatıyor.



SINIRSIZ EĞLENCE

Tatil boyunca eğlencenin de zirveye ulaştığı Limak Cyprus Deluxe Hotel’de, gün boyu süren aktiviteler, gece şovları, canlı müzik grupları ve farklı konseptlerde partiler ile eğlence hiç bitmiyor.



KONGRE VE TATİL BİR ARADA

Limak Cyprus Deluxe Hotel, farklı büyüklükteki birçok toplantı salonu, profesyonel ekibi ve son teknoloji ekipmanları ile hem iş toplantıları hem de özel günlere ev sahipliği yapıyor.