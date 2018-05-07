Görme sorununa karşı trifokal göz içi mercekleri

Şüphesiz gözlerimiz en değerli organlarımızdan. Bazı insanlar görme bozuklukları nedeniyle hayat boyu gözlük takmak zorunda. Ancak son yıllarda göz tedavisinde gelişen teknolojilerin üst sınırlara ulaşmasıyla artık gözlüklerden tamamen kurtulmak mümkün.

Hastalar tek bir ameliyatla göz içine yerleştirilen 3 odaklı Trifokal mercekler sayesinde uzak, yakın ve astigmat gibi kırma kusurlarından da tek seferde kurtuluyor. Hatta bu ameliyat sayesinde, ileride katarakt ameliyatı olmalarına da gerek kalmıyor. Dünyagöz’ün Amsterdam’daki şubesinde de aynı göz ameliyatlarını yapan göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Bozkurt Şener, numaralı gözlük takan hastalara uygulanan mercek tedavi teknolojileriyle hastaların gözlüklerini tamamen atabildiklerini EKOVİTRİN’e anlattı.

Göz tedavisindeki son gelişmeler nelerdir? Son gelişmelerin birincisi yeni lazer teknolojileri, ikincisi de Trifokal göz içi mercekleri. Trifokal göz içi mercekleri, yakın ve uzak görme kusuru olan 40 yaş üstü kişilerin tedavisinde kullanılıyor. Femtosaniye Lazer Teknolojisi de ameliyatın hassas aşamalarının başarıyla gerçekleşmesini ve merceklerin göz içine kusursuz yerleşmesini sağlayan ileri bir teknoloji. Femtosaniye lazer ile göz içine mercek yerleştirme süreci nasıl işliyor? Femtosaniye Lazerin ameliyatta yaptığı üç işlem var. Birincisi; korneanın kenarındaki giriş yerinin oluşturulması.

İkinci işlem; doğal merceğin üstünde yeri, boyu ve genişliği çok önemli olan bir pencere açılması. Net görüş için gözün içine yerleştirilen merceğin tam ortalanması lazım. Yani mercekle zarda açılan pencerenin tam üst üste çakışması gerekir. Pencerenin boyu ve yeri çok önemlidir.

Küçük veya büyük yapılırsa mercek içinde sabit duramaz ve net görme sağlanamaz. Femtosaniye Lazer, bu pencerenin mükemmel olmasını sağlayan yüksek teknoloji ürünü bir cihaz. Üçüncü işlem ise; Femtosaniye Lazer ile ameliyatın bu aşamasında kataraktın küçük parçalara ayrılması ve kolayca temizlenebilir bir hale getirilmesi. Tüm bu aşamaların hepsi Femtosaniye lazer ile 30 saniye içinde tamamlanır. Hasta ameliyattan sonra ne zaman normal hayatına döner? Ameliyat çok kısa sürüyor. Ağrı veya sızı hissedilmiyor.

Hasta 48 saat sonunda normal hayatına dönebilir, seyahat edebilir, banyo yapabilir, işe gidebilir ve hatta spor yapabilir. İnsanların yakını görme ihtiyaçları oldukça arttı. İş hayatımız artık tablet ve cep telefonlarına döndü. Bu durum gittikçe de artacak. Artık herkes kendine iyi bakıyor, spor yapıyor ve ona göre giyiniyor. Eskinin 50 yaşı ile bugünün 50 yaşı bir değil. Femtosaniye lazerle trifokal mercekleri takarak biz de bir nevi gözlere anti-aging uygulaması yapıyoruz.