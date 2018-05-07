EKOVİTRİN 17. YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ

EKOVİTRİN ULUSLARARASI YILIN STARLARI ÖDÜLLERİ bu yıl 17. kez veriliyor. 2001 yılında başlatılan ve geleneksel hale gelen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş ve ekonomi dünyasının Oscar’ları niteliğini taşıyor. Kamuran Abacıoğlu, Şeref Özata, Bilal Koçak, Ali Coşkun, Kemal Şahin, Ömer Bolat, Cemal Yangın, Dr. Dursun Altınışık, Babürhan CörüT ve Tümay Mercan’dan oluşan ‘Yılın Starları Ödülleri Jürisi’ titiz bir çalışma sonucunda Yılın Starları’nı belirledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ‘İş Dünyası Liderlik Ödülü’ne, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, ‘Türkiye’de Yılın İşadamı Ödülü’ne layık görüldü. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’na ‘Vakıf İnsan Ödülü’ veriliyor. Dilek Terimer 'Türkiye'de Yılın İş Kadını' Ödülünü alacak. Ziraat Bankası ‘Türkiye’de Yılın Bankası Ödülü’ne, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ‘Türkiye’de Yılın CEO’su Ödülü’ne, Fuzulev ‘Türkiye’de Yılın Şirketi Ödülü’ne, Rexoil ‘Türkiye’de Yılın İnovatif Markası Ödülü’ne, Alice Premium Döner, ‘Almanya’da Yılın İnovatif Marka Ödülü’ne, TGRT ‘Türkiye’de Yılın Televizyon Kanalı Ödülü’ne layık görüldü. Ekovitrin 17. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri Jürisi tarafından belirlenen Türkiye ve yurtdışındaki iş insanı, firma ve markalara ödülleri İstanbul’da gerçekleştirilecek olan görkemli bir törenle takdim edilecek.