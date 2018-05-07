DEVLER ZOR DÖNEMEÇTE

2014 yılından beri dolar 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. Faizler de aynı oranda arttı. Bugün bütün uzun vadeli yatırım yapan şirketlerin maliyetleri ikiye katlanmış durumda. Onun için ülkenin dev gurupları bas bas bağırıyor. Çünkü hepsinin kar elde ettiği yatırımları zor durumda. 12 milyar dolar cirosu olan Ülker 6.5 milyar dolar, Doğuş Holding ise 5.8 milyar dolar olan borcunu bu oranlarla çeviremiyor. Bunu ülkede bir çok şirkete uyarlayın, kimse çeviremez.

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