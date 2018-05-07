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Danfoss’un Türkiye’de 20.Yılı

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss Soma’da gerçekleştirdiği bölgesel ısıtma projesi ile kW saat başına 21 kuruş olan ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz giderini, 6 kuruşa düşürdü.

Danfoss’un Türkiye’de 20.Yılı

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünya lideri Danfoss Soma’da gerçekleştirdiği bölgesel ısıtma projesi ile kW saat başına 21 kuruş olan ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz giderini, 6 kuruşa düşürdü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 12:05
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Danfoss’un Türkiye’de 20.Yılı

Türkiye’de faaliyete başlamasının 20.yılını kutlayan Danfoss, Çırağan Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi. Danfoss CEO’su Kim Fausing’in katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Danfoss’un 20 yıldır Türkiye’de yaptığı yatırımları ve şirketin gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Dünya çapında dijitalleşmeye 140 milyon Euro yatırım yapacaklarını belirten Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacağını söyledi. Türkiye’nin şirket içindeki önemini vurgulayan ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline güvendiklerinin altını çizen Fausing, şunları söyledi: “85 yıl önce Danimarka’da temelleri atılan Danfoss olarak, yarının dünyasında daha az kaynak ile daha fazlasını yapmaya olanak sağlayan ürünler geliştiriyoruz.

Altyapı, gıda arzı, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümlere karşı giderek artan taleplere çözümler yaratıyoruz. Ürün ve hizmetlerimiz ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörlerinin yanında, endüstrinin her alanında motor kontrolünde, ayrıca traktör ve iş makinelerinde mobil hidrolik sistemlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji ve bölgesel ısıtma alanlarında da faaliyet gösteriyoruz.”

Son Güncelleme: 07.05.2018 13:17
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