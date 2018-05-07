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Asgem’den emniyet kemerli iş güvenliği tulumu

Asgem İş Elbiseleri’nin ürettiği emniyet kemerli iş güvenliği tulumu, dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Tulumda kullanılan tüm malzemeler emniyet kemerinde kullanılan belgeli malzemelerden oluşuyor.

Asgem’den emniyet kemerli iş güvenliği tulumu

Asgem İş Elbiseleri’nin ürettiği emniyet kemerli iş güvenliği tulumu, dünyada ve Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Tulumda kullanılan tüm malzemeler emniyet kemerinde kullanılan belgeli malzemelerden oluşuyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:43
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Asgem’den emniyet kemerli iş güvenliği tulumu

Tulum üç ton yük çekme kapasitesinde olup kullanılışı çok kolay. İşçiye çalışırken giyip çıkarmada çok büyük kolaylık sağlıyor. Mevcut emniyet kemerlerinde takıp çıkarmak çok zor olup çalışanların hareketini zorlaştırırken, tulumda ise çalışanlar kendi vücutlarına göre aldıkları için çalışmaları ve giyip çıkarmaları çok kolay olduğundan iş kaybı da olmuyor. Tulumlar yazlık, kışlık, soğuk ve su geçirmez özelliklerde üretiliyor. Eksi 30 dereceye kadar soğuk geçirmeyen tulumların çoğu yerlerinde reflektör olduğundan reflektörlü yelek giymeyi gerektirmiyor. Tulumu işverenler tedarik ettiğinden dolayı çalışanlar tulumu çok tercih ediyorlar. Ürünün sırt ve ön kısımlarına firma logo ve isimleri de yazılıyor. Ürünün tüm belgeleri mevcut olup çok güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor.

Son Güncelleme: 07.05.2018 10:49
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