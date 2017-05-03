Zigavus Yenilikçi Ürünleriyle Pazar Liderliğini Koruyor

Zigavus 10. yılında pazar liderliğini koruyor. Özellikle saç dökülmesi problemlerine yoğunlaşan ürünleri ile 10 yıl önce kozmetik piyasasına giren Zigavus, bitkisel şampuan alanında pazar lideri. Ürünlerinin etkinliklerine güvenen Zigavus, Almanya’da saç problemleri üzerine çalışan bilim insanları ile birlikte doğadan örnek alarak özel bir formülasyon geliştirdi. Saç dökülmesi denildiğinde ilk akla gelen bitki şüphesiz sarımsak. Sarımsak, 5000 yıldır saç dökülmesi ve saçlı deri problemlerine karşı kullanılıyor. Ancak kokusundan dolayı birçok kişi kullanım konusunda sıkıntı yaşıyor. Hem kullanım kolaylığı açısından sarımsağı şampuan içerisinde kullanıp, hem de son teknolojik laboratuvar yöntemleri ile sarımsağın doğal etkinliğini bozmadan, kokusuz olmasını sağlayarak saç dökülmesi problemlerinin önüne geçiyor. Türkiye’deki tüm eczanelerde satılan Zigavus markalı sarımsaklı şampuanların etkinliği bağımsız laboratuvarlar tarafından kanıtlandı. Zigavus Sarımsaklı Şampuan, Skinlab tarafından yapılan 21 günlük kullanıcı testinde saç dökülmesini durdurması konusunda %87.5 gibi müthiş bir başarı gösterdi. Bununla birlikte %64 saçlı derideki kuruluk ve gerginliği tedavi etti, saçı nemlendirdi ve beslediği için kolay tarama konusunda %80 oranında başarı sağladı.



TEST SONUÇLARI MÜTHİŞ

Zigavus Sarımsaklı Şampuanları inceleyen Skinlab tarafından yapılan 21 günlük kullanıcı testinden önemli sonuçlar çıktı. Test sonuçlarına göre Zigavus Sarımsaklı Şampuan kullananların %64’ü şampuanı kullandıktan sonra, saçlarının daha yumuşak olduğunu hissetti. Katılımcıların %52’si saçlarının daha parlak olduğunu belirtti, katılımcıların %84’ü daha güçlü saçlar, -%80’i daha az yağlanan saçlar, %84’ü saçlarında hacim artışı, %75’i kepeklerin önlendiğini, %56’sı fark edilir sağlıklı saç gelişimi elde ettiğini ve %94’ü ise saçlı deride hidrasyon sağlama olarak üstün başarı elde ettiğini belirtti. Raporla kayıt altına alınan bu değişim, Zigavus Sarımsaklı Şampuan markasının güvenirliğini yeniden tescilledi. Tüm bunların yanında Zigavus ürün gamını genişleterek, sektör hakimiyetine devam ediyor. Ödüllü içerikler kullanılarak yapılan Capixyl serum, saç köklerini uyarmada etkili en yakın rakibinden 3 kat daha etkili bulundu ve müthiş bir başarı elde etti. Dermatologların önerdiği bir marka haline geldi.



BİTKİSEL BAZLI ÜRÜNLER

Zigavus ürünlerinin en büyük özelliği bitkisel bazlı olması. Son teknolojik ödüllü, temiz içerikler ile tüketici sağlığını önemseyen Zigavus şimdide ISOLDE markası ile cilt bakım kategorisinde pazar liderliğine doğru ilerliyor. Son günlerde özellikle sosyal medyada çok dikkat çeken ISOLDE Magic Fondöten, en yenilikçi ürün olarak adından oldukça fazla söz ettiriyor. Ürün içerisindeki hammaddeler sayesinde, piyasadaki rakiplerini geride bırakarak farkını ortaya koyuyor. Ürünün kendi rengi; sıradan fondötenlerin aksine beyaz, içerisindeki vücut ısısı ile aktifleşen mikropigmentler sayesinde ürün cilde uygulandığında kişinin ten rengini alıyor. İşte ismindeki “Magic” tam olarak buradan geliyor. Bu özelliği ile kullanıcıları şaşırtan, Isolde Magic Fondöten, yine Zigavus’a yakışacak şekilde bitkisel bazlı. Tüm bunların sayesinde kendini geliştiren ve sektör hakimiyetini kaybetmeden, dünya piyasasına ayak uyduran Zigavus dermokozmetik alanında rakip tanımıyor.