banner197
Ana SayfaMayıs-17

Türk döneri, endeks hesaplamada Big Mac’in yerini alıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:56
Bu haber 82 kez okundu

Ekonomistlerin tüm dünyada kullandığı hamburger endeksine alternatif olarak döner öne çıkmaya başlaması sektörde bahar rüzgarı estirdi.

Türk döneri, endeks hesaplamada Big Mac'in yerini alıyor
 Ekonomistlerin tüm dünyada kullandığı hamburger endeksine alternatif olarak döner öne çıkmaya başlaması sektörde bahar rüzgarı estirdi. Rusya Federasyonu’nda döner ekmeğin, hamburger endeksine karşı daha güçlü alternatif olduğunu söyleyen Yurttaş İnsiyatifi Komitesi’ne (KGİ) Türkiye’den destek geldi. Türk Döneri’nin küresel temsilcisi haline gelen Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, söz konusu girişime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Rus halkının büyük bölümünün Türk damak tadına uygun bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Emek, uluslararası ekonominin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen ve dünya çapında kullanılan Amerikan Hamburger Endeksi’nin yerine, Türk Döneri’nin tercih edilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

BAŞKA ÜLKELERDE DE TERCİH DEĞİŞTİREBİLİR
Amerikan Big Mac endeksinin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde Rusya’da dönerin Endeks oluşturmada kullanılabilir ürün haline gelmesinin, Türk döneri için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Emek şu görüşlere yer verdi: Türk döneri, Rusya Federasyonu’nda dolara alternatif olarak endeks oluşturmada kullanılması Orta Asya ve Uzak Doğu’da bize çok önemli fırsatlar sunuyor. The Economist’in geliştirdiği yönteme uzmanlar tarafından Türk Döneri’nin alternatif olarak gösterilmesi bile gurur verici. Küresel ekonomide kullanılabilir ortak bir değer haline gelen ürünlerimizle rekabet gücümüzü daha da artıracağız”

RUSYA’DE NE OLMUŞTU?
The Economist dergisinin ünlü “Big Mac” endeksini eleştiren Rus ekonomistler, ülke genelinde alternatif bir “alım gücü endeksi” oluşturmak istenince ‘şaurma’ (Dönerin Rusça’sı) adında karar kılındı. Yurttaş İnisiyatifleri Komitesi (KGİ) ve Open Data Day geliştiricileri forumu, Rusya’da bölgelere göre tüketici alım gücünü kıyaslamak için “şaurma endeksi” oluşturdu. Endeksin yaratıcıları ünlü “Big Mac endeksinden” yola çıktıklarını, ancak Rusya’nın tüm şehirlerinde McDonalds olmadığı için “tüm ülkeyi birleştiren tek fast food” niteliğindeki şaurmayı, yani döneri esas aldıklarını söyledi. Buna göre, konut ve asgari geçim giderleri (yoksulluk sınırı) çıkarıldıktan sonra elde kalan parayla en fazla şaurma satın alınabilen bölgeler Yamalo- Nenets Özerk Okrugu (günde 10,77 porsiyon), Hantı-Mansi Özerk Okrugu (10,48 porsiyon), Tümen Oblastı (7,49 porsiyon) ve Magadan (7,31 porsiyon) olarak sıralanıyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.