Tolon, Nielsen Orta Avrupa İş Geliştirme Direktörü oldu

2002 yılında Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü tamamlayan Erdem Tolon, 2004 yılında Norwegian School of Economics Üniversitesi’nde işletme alanında master derecesi aldı. Kariyerine Nielsen’de 2005 yılında pazarlama uzmanı olarak başlayan Tolon, 2007 yılında pazarlama müdürü ve 2012 yılında Nielsen medya genel müdürü olarak devam etti. Televizyon, radyo, basın, sinema, outdoor ve dijital mecra medya ölçümlemeleri konularındaki bilgi ve liderliğiyle Nielsen’in Türkiye’de büyümesine yüksek derecede katma değer sağlayan Tolon, başarı yönetimine ek olarak Nielsen’in sektörde medya ve araştırma alanında ön planda yer almasını sağladı.