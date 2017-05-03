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THY 8 bin kabin memuru alacak

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:50
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Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, THY’nin üniversite ve yüksekokul mezunları için eşsiz kariyer fırsatları sunduğunu söyledi.

THY 8 bin kabin memuru alacak
 Dünyanın en fazla ülkesine yolcu taşıyan havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nın Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, THY’nin üniversite ve yüksekokul mezunları için eşsiz kariyer fırsatları sunduğunu söyledi. THY Kabin Eğitim Müdürü Yonca Ceylan, kurumun hizmet anlayışından ve sektördeki konumundan bahsettiği seminerde, THY’nin sağladığı sosyal olanaklar, istihdam süreçleri ve istihdam sonrası kurum içi eğitimler hakkında bilgi verdi. THY’deki mevcut kabin memuru sayısının 10 bin olduğunu ve hedeflerinde 2023’e kadar bu sayıyı 18 bine çıkarmak olduğunu belirten Ceylan, kabin memuru işe alım süreçleri ve kurumun kabin ekiplerinden beklentileri hakkında da öğrencileri bilgilendirdi. Ceylan, Türk Hava Yolları’nın hizmete yönelik kabin ekibi eğitimlerine özellikle önem verdiğinin, bunun yanı kabin memuru adaylarının uçakta olabilecek tüm olumsuz ya da zorlayıcı koşullara karşı en ince ayrıntısına kadar eğitim aldığının altını çizdi. Yonca Ceylan, son günlerde gündemde yer alan ve THY Kabin Ekibi tarafından başarı ile gerçekleştirilen “uçakta doğum” işlemi ile ilgili bir soruya karşılık olarak, eğitim içeriklerinde doğum operasyonuna da yer verildiğini ve bütün kabin memurlarının bu eğitimden geçirildiğini dile getirdi.
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