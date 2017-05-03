Tem Avrasya Konutları için ön talep başlıyor

Fuzul Yapı, İstanbul’un en fazla değer kazanan ilçelerinin başında gelen Gaziosmanpaşa’da TEM otoyolunun bitişiğinde yeni bir projeye imza atıyor. Fuzul Yapı’nın 15 Temmuz’da TOKİ ihalesinden aldığı ve ‘TEM Avrasya Konutları’ ismini verdiği proje 12 Mayısta lansman satışlarına başlıyor. Fuzul Yapı tarafından inşa edilen Fuzul Tem Avrasya, İstanbul’un sürekli gelişen ilçesi Gaziosmanpaşa’nın en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor. Gaziosmanpaşa’da TEM’in hemen kenarında yer alan Fuzul TEM Avrasya Konutları; Maslak’a 5 dakika, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 10 dakika, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 350 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafeyle İstanbul’un iş ve yeni yaşam merkezinin tam kalbinde yer alıyor. Fuzul Grup’un 350 milyon lira yatırım yaptığı proje, 18.621 metrekare alan üzerinde 6 bloktan 612 daire ve cadde dükkânlarından oluşuyor. 17-18 katlı inşa edilecek projede, aile yaşamı öncelikli tutulmuş. 1+1 dairelerin yer almadığı proje; 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlardan oluşuyor. Sosyal donatıları oldukça zengin olan TEM Avrasya Konutları’nda; çocuk oyun alanları, sauna, Türk hamamı, fitness merkezi, güvenlik ve kapalı otopark gibi hizmetler yer alıyor. Bölgenin prestijli yeni yaşam merkezi TEM Avrasya Konutlarında büyük bir spor salonu, cami ve lise de yer alacak.



YATIRIMLARA DEVAM

1992 yılında kurulan FuzulGrup, çatısı altındaki şirketler arasında ilk olarak FuzulOtomotiv yer aldı. Şirket otomobil kampanyaları düzenleyen firmalar arasında lider konuma gelmeyi başardı. FuzulGrup şirketleri bünyesinde; AkvaSigorta Aracılık Hizmetleri, Fuzul Yapı, Afiyet Medikal, FuzulAutocity, FuzulEvveNevita yer alıyor. FuzulGrup, yaşanabilir alanlar oluşturmak hedefiyle 2000 yılından itibaren inşaat sektöründe de önemli yatırımlar yapmaya başladı. Başakşehir’de “Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, KentEvila, Olimpa Park Plus”, “Vadiyaka”, Kağıthane’de “ MevaEvleri”, Kartal’da “Serrapark Konutları” gibi birçok başarılı projeyi hayata geçirildi ve on binlerce aile ev ve işyeri sahibi yapıldı. FuzulGrup yılların vermis olduğu deneyim ve güvenle konut sektörüne yeni bir soluk kazandırdığı FuzulEvsistemi ile ev almak ya da yatırım yapmak isteyen herkesi uygun koşullar ile mülk sahibi yapmayı hedefliyor.