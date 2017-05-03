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SİBER SALDIRILAR ŞİRKETLER İÇİN KÂBUS OLACAK

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:35
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Siber saldırılarının % 89’u finansal veya casusluk maksadıyla gerçekleştiriliyor. Gittikçe tehlikeli hale gelen siber saldırganlar, şirket çalışanlarını da kullanarak yeni yöntemler geliştiriyor.

SİBER SALDIRILAR ŞİRKETLER İÇİN KÂBUS OLACAK
 Finans kuruluşları 2016 yılında siber saldırganların başlıca hedefleri arasında yer aldı. Bu kuruluşlar sahip oldukları verilerin değeri nedeniyle 2017 yılında da hedef olmaya devam ediyor. Sonuç olarak bu kuruluşların CIO’ları güvenlik ile ilgili önemli kararlar almak ve bazı zorlukların üstesinden gelmek zorunda. Bu nedenle yüksek performanslı siber güvenlik çözümleri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Fortinet, hemen hemen tüm finans kuruluşlarının 2017 yılında karşılaşabilecekleri zorlukların bir listesini yayınladı. İşte bu yıl finans dünyasını bekleyen o zorluklar: Finansal servisler son 25 yıl içerisinde tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir değişimden geçiyor. “Kendi cihazını getir” (BYOD) akımı ve IoT’un yaygınlaşması 7/24 erişimi de mümkün kıldı. Bu nedenle günümüzde müşteriler ve çalışanlar sistemlere 7/24 erişmek istiyor. Ancak büyük fırsatlar beraberinde büyük zorlukları da getiriyor. Yeni teknolojileri mevcut sistemlere ve BT altyapılarına entegre etmek bu yılda zorluklar arasında yer alacak. Endüstrinin ve iş dünyasının tümden dijitalleşmesi finans kuruluşlarını bulut sistemlerine (herkese açık, özel ve hibrit) geçmeye ve kurum içi sistemleri bulut sistemlerine bağlamaya zorluyor. Bu da korunması gereken BT ortamların yapısını daha da karmaşık hale getiriyor.

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