Sağlık turizminde hedef 20 milyar dolar

REED TÜYAP, Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) ve Kamu ve Özel Ortaklığı Derneği işbirliğiyle EXPOMED Fuarı’nda gerçekleşen ‘Şehir Hastaneleri, Sağlık Turizmi ve Kamu Özel İşbirliği’ konulu sempozyumda Türkiye’de sağlık turizminin tüm detayları masaya yatırıldı. Panel kapsamında; açılış konuşmasını Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş yaparken oturumun moderatörlüğünü Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. Ertuğrul Eğin yaptı. Sağlık Bakanlığı Turizm Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Hüsrev Diktaş, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldırım ve T.K.H.K Tıbbi Hizmetler Kurum Başkanı Uzm. Dr. Murat Parpucu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde, sağlık turizmindeki gelişmeler konuşuldu.



ÖLÇÜLEBİLEN SAĞLIK SİSTEMİ

Son 14 yılda Türkiye’nin sağlık reformu çerçevesinde önemli işlere imza attığını belirten Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Gümüş, bu sayede memnuniyet oranının yüzde 70 oranına çıktığını söyledi. Türkiye’nin 900 bin çalışanıyla güçlü bir sağlık ordusunun olduğunun altını çizen Gümüş, “Şimdiye kadar 21 şehir hastanesi imzaladık. 3 tanesini de faaliyete geçirdik. Dolayısıyla hedef yatak sayımızı da 40bine çıkardık. Hedefimizde ölçülebilen iyi bir sağlık hizmeti sunmak var. Nitelikli iş yapanların sayılarını artırarak, aile hekimlerini güçlendirmek için çalışıyoruz. Öte yandan uluslararası klinikler dizayn ederek sağlık turizmimizi de güçlendireceğiz. Şuan yurt dışından gelen kayıtlı hasta sayısı 400bin civarında. Ancak biz bunun 700bin civarında olduğunu düşünüyoruz” dedi. Öte yandan sağlık endüstrisinin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Gümüş, tıbbi malzemelerin üretimini artık Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Üretimde aşıların ve ilaçların öncelikli olduğunun altını çizen Gümüş, “Yurt dışından aldığımız 5 farklı cihazımız var. Bunlara ek olarak yeni hastanelerimize 4-5 milyar dolar civarında daha cihaz alımı gerçekleştireceğiz. Bu nedenle yerli üreticiler yaratmak istiyoruz. Gelecek dönemlerde KOBİ’leri destekleyerek, bu alanda üretim yapılmasını sağlayacağız. Ve yaklaşık 5milyarlık ilaç üretimini Türkiye’de üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de sağlık sektöründe birçok ürünün kaliteli şekilde yönetildiği bir atmosfer oluşturacağız” açıklamasında bulundu.



4 SAATTE 1.5 MİLYAR İNSANA ULAŞIYORUZ

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Sağlık Bakanlığı Turizm Daire Başkanlığı Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Hüsrev Diktaş ise Sağlık Turizminde Türkiye’nin yerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insana ulaşabildiğinin altını çizen Diktaş, “Türkiye sağlık turizminde kaliteli ve ucuz sağlık hizmetini; kısa bekleme süresini yeni ve gelişmiş tıbbi teknoloji ve cihazlarla buluşturarak yeni nesil şehir hastanelerinde misafirlerine sunuyor. 1 saatlik uçuş mesafesinde 12’den fazla ülkeye, 4 saatlik uçuş mesafesinde 57 ülkeye ve toplamda 1,5 milyar insana ulaşabilen Türkiye, sağlık turizminde bölgesinin en önemli gücü. 2023 hedefimiz ise; 2.000.000 sağlık turistine ülkemizde sağlık hizmeti sunmak, 20 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde etmek ve sağlık turizminde dünyanın ilk 2 ülkesi arasında yer almaktır” diye açıkladı.