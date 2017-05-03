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Ray Sigorta’dan çevirmenlere özel teklif

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:42
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Ray Sigorta’nın geliştirdiği ve TURÇEF tarafından yeminli çevirmenlik yeterliliği bakımından zorunlu kabul edilen ilk ve tek sigorta ürünü Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası, çeviri hataları yüzünden doğabilecek tazminat taleplerine karşı çevirmenleri koruyor.

Ray Sigorta'dan çevirmenlere özel teklif
 Ray Sigorta’nın geliştirdiği ve TURÇEF tarafından yeminli çevirmenlik yeterliliği bakımından zorunlu kabul edilen ilk ve tek sigorta ürünü Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası, çeviri hataları yüzünden doğabilecek tazminat taleplerine karşı çevirmenleri koruyor. Ray Sigorta, yenilikçi ve kapsamlı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Ray Sigorta’nın Nitelikli Uluslararası Çevirmenler, Dil ve Çeviri İşletmeleri Federasyonu (TURÇEF) tarafından resmi olarak kabul gören ve çevirmenleri sigorta güvencesi altına almayı hedefleyen Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası da bu yaklaşımın en güncel örneğini temsil ediyor. Ray Sigorta Çevirmen Mesleki Sorumluluk Sigortası, üçüncü kişiler tarafından mesleki faaliyetleri nedeni ile çevirmenler aleyhine yöneltilecek davalar sonucunda ortaya çıkacak tazminat taleplerini karşılıyor.
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