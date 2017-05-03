banner197
Ana SayfaMayıs-17

PTT ve Vakıf Katılım işbirliğine gitti

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:44
Bu haber 60 kez okundu

ParaPosta işbirliği sayesinde PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım üzerinden yapılabilecek.

PTT ve Vakıf Katılım işbirliğine gitti
 ParaPosta işbirliği sayesinde PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım üzerinden yapılabilecek. Hizmet tecrübesi iki asra yaklaşan PTT ile T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Vakıf Katılım, bankacılık alanında kamunun gücünü birleştiren bir işbirliğine imza attı. ParaPosta ismiyle sunulacak işbirliği kapsamında, PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısı kullanılarak, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. ParaPosta sisteminin tanıtım toplantısı, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.