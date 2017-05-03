PTT ve Vakıf Katılım işbirliğine gitti

ParaPosta işbirliği sayesinde PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım üzerinden yapılabilecek. Hizmet tecrübesi iki asra yaklaşan PTT ile T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Vakıf Katılım, bankacılık alanında kamunun gücünü birleştiren bir işbirliğine imza attı. ParaPosta ismiyle sunulacak işbirliği kapsamında, PTT ile bankalar arası Türk Lirası cinsinden yapılacak çift yönlü para transferleri işlemleri Vakıf Katılım’ın bankacılık altyapısı kullanılarak, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. ParaPosta sisteminin tanıtım toplantısı, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik ile Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.