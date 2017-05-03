banner197
Ana SayfaMayıs-17

Otoshops Türkiye’ye yayılıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:48
Bu haber 28 kez okundu

Kurumsal ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops, yetkili satıcı ağını genişletmeye devam ediyor.

Otoshops Türkiye'ye yayılıyor
 Kurumsal ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops, yetkili satıcı ağını genişletmeye devam ediyor. Sivas’ta hizmete giren 21 Otoshops bayisinin açılışını Bakan İsmet Yılmaz gerçekleştirdi. Kurumsal 2.el otomobil sektöründe müşterilerine sunduğu yenilikler ile tercih nedeni olan Otoshops, Türkiye genelinde yapılanmasını tüm hızıyla sürdürüyor. İkinci el otomotiv sektöründe müşterilerine farklı bir deneyim yaşatmak amacıyla yola çıkan Otoshops’un Sivas’daki bayisi Hataş Otomotiv, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan ile Hataş Otomotiv Genel Müdürü Hakan Taştan’ın katılımıyla düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Hataş Otomotiv, Otoshops’un Türkiye genelindeki 21. yetkili satıcısı oldu. Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye’nin milli gelir bakımından dünyada 16. sırada bulunduğunu belirterek “Satın alma gücü bakımından 14. sıradayız ve IMF’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre 2030 yılında İtalya, İspanya, 2050 yılında ise Fransa gibi ülkeleri geride bırakacağız. Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin en büyük sermayesi beşeri sermayemizdir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Otoshops Sivas Yetkili Satıcısı Hataş Otomotiv yatırımını yapan Taştan ailesi bu beşeri sermayenin ön güzel örneğidir. Sivas halkına bu yatırım hayırlı olsun” dedi. Sivas Milletvekili Ali Yıldız ise ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bugünlerde böyle bir yatırımı gerçekleştirdiği için Taştan ailesine teşekkür etti. Sivas Valisi Davut Gül ise, bu yatırımla Sivaslıların önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek, “Bölgemizdeki müteşebbislere örnek olacak bu yatırım için Taştan ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.