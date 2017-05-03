Otoshops Türkiye’ye yayılıyor

Kurumsal ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops, yetkili satıcı ağını genişletmeye devam ediyor. Sivas’ta hizmete giren 21 Otoshops bayisinin açılışını Bakan İsmet Yılmaz gerçekleştirdi. Kurumsal 2.el otomobil sektöründe müşterilerine sunduğu yenilikler ile tercih nedeni olan Otoshops, Türkiye genelinde yapılanmasını tüm hızıyla sürdürüyor. İkinci el otomotiv sektöründe müşterilerine farklı bir deneyim yaşatmak amacıyla yola çıkan Otoshops’un Sivas’daki bayisi Hataş Otomotiv, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Milletvekilleri, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, SESOB Başkanı Beşir Köksal ve Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan ile Hataş Otomotiv Genel Müdürü Hakan Taştan’ın katılımıyla düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. Hataş Otomotiv, Otoshops’un Türkiye genelindeki 21. yetkili satıcısı oldu. Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Türkiye’nin milli gelir bakımından dünyada 16. sırada bulunduğunu belirterek “Satın alma gücü bakımından 14. sıradayız ve IMF’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre 2030 yılında İtalya, İspanya, 2050 yılında ise Fransa gibi ülkeleri geride bırakacağız. Ülkemizin çok büyük bir potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin en büyük sermayesi beşeri sermayemizdir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Otoshops Sivas Yetkili Satıcısı Hataş Otomotiv yatırımını yapan Taştan ailesi bu beşeri sermayenin ön güzel örneğidir. Sivas halkına bu yatırım hayırlı olsun” dedi. Sivas Milletvekili Ali Yıldız ise ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bugünlerde böyle bir yatırımı gerçekleştirdiği için Taştan ailesine teşekkür etti. Sivas Valisi Davut Gül ise, bu yatırımla Sivaslıların önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek, “Bölgemizdeki müteşebbislere örnek olacak bu yatırım için Taştan ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.