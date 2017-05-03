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Modoko ‘Özçelik’le yola devam’ dedi

03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:47
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Modoko Olağan Genel Kurulu’nda, İ. Etem Özçelik oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi.

Modoko ‘Özçelik'le yola devam' dedi
 Modoko Olağan Genel Kurulu’nda, İ. Etem Özçelik oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi. İ. Etem Özçelik, bugüne kadar olduğu gibi kendilerine verilen bu görevi Modoko’nun marka değerini yükseltmek için aynı özen ve titizlikle yürüteceklerini belirtti. Kişiye özel mobilya tasarımının merkezi Modoko 2017-2019 dönemi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek üzere yapılan olağan kurulun açılış konuşmasını Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, konuşmasında Modoko için gerçekleştirilen imar, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptıkları anlaşmalar, bilanço hesaplamaları, reklam ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili bilgiler aktardı. Başkanlık seçimlerinin gerçekleştiği olağan genel kurulda, İ. Etem Özçelik ve 6 aday arasında yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kazanan ve yeni yönetime başkanlık edecek isim belli oldu. Yeni yönetimi kazanan İ.Etem Özçelik yaptığı açıklamada “Değerli genel kurul üyelerimiz ve kooperatif üyelerimizle birlikte oylanan yeni yönetim seçimlerini kazanmış olmak şahsım ve yönetim ekibim adına sevindirici bir gelişmedir. Bugüne kadar olduğu gibi Modoko’nun marka değerini yükseltmek için aynı özen ve titizlikle yürüteceğiz” dedi.
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