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Mitsubishi Electric’ten sürücüsüz araç kullanımı için yeni teknolojiler

03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:36
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Mitsubishi Electric, CeBIT 2017’de 3D haritalama teknolojilerini, sesle aktive edilen çizim uygulamasını ve sürücüsüz araç kullanımı için konsept aracını sergiledi Mitsubishi Electric, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2017’de sürücüsüz araç kullanımı için gerekli olan yüksek doğruluk seviyesine katkıda bulunan geniş bir çözüm yelpazesi sundu.

Mitsubishi Electric'ten sürücüsüz araç kullanımı için yeni teknolojiler
 Mitsubishi Electric, CeBIT 2017’de 3D haritalama teknolojilerini, sesle aktive edilen çizim uygulamasını ve sürücüsüz araç kullanımı için konsept aracını sergiledi Mitsubishi Electric, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2017’de sürücüsüz araç kullanımı için gerekli olan yüksek doğruluk seviyesine katkıda bulunan geniş bir çözüm yelpazesi sundu. Patentli Mobil Haritalama Sistemi’nin yapay zeka ile birleştirilmesi, sürücüsüz araç kullanım sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Güvenli sürücüsüz araç kullanımı için hassas 3D sokak haritaları oluşturan haritalama sistemi, gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip konsept otomobil ve farklı diller konuşan insanlar veya işitme engelli bireyler arasındaki engelleri yıkan yenilikçi iletişim uygulaması, Mitsubishi Electric tarafından CeBIT 2017’de sunulan önemli gelişmelerden sadece bazıları oldu. 3D yol haritalarını 10 kat daha hızlı oluşturan teknoloji Otomatik haritalandırma teknolojisinde, yapay zeka yardımıyla üç boyutlu haritalar hatasız ve hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Mitsubishi Electric’in geliştirdiği Mobil Haritalandırma Sistemi, bir araç tavanına monte edilen sensörlerden, kameralardan ve lazerlerden yararlanarak santimetre kesinliğinde 3D haritalar hazırlamak için verileri gerçek zamanlı olarak topluyor.
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