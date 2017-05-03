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LOGİTECH ÜRÜNLERİYLE HAYATI CANLANDIRIYORUZ

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:47
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Ürünlerimizle, insanların saatler boyunca pil derdi olmadan kumsalda, denizde, ormanda, dağda ya da ev partilerinde kaliteli sesle müzikten keyif almasını sağlıyoruz.

LOGİTECH ÜRÜNLERİYLE HAYATI CANLANDIRIYORUZ
İsviçre kökenli Logitech şiketi, günlük hayatta kullanılan müzik, oyun, video, akıllı ev sistemleri ve bilgisayarlar için yeni deneyimler sunuyor. Yeniliklerle daha renkli, daha canlı ve daha enerjik bir marka olmayı hedefleyen Logitech Türkiye Müdürü Mustafa Uyar, faaliyete olduğu tüm kategorilerde dünyanın en büyük oyuncusu olan Logitech’in, tüketicilerin beğeneceği, almak isteyeceği ve tavsiye edebileceği kaliteli ürünler çıkardığını söylüyor. Logitech olarak 2005 yılından bu yana Türkiye’de pazar paylarını her gün artırmaya devam ettiklerini ve 11 seneyi aşkın sürede milyonlarca ürünü piyasaya sunduklarını belirterek şu açıklamayı yapıyor, “yurt dışındaki başarı hikayelerine bizler de ülkemizde gösterdiğimiz başarılı performansla katkıda bulunduk. Bireysel tüketiciler ve kurumlarla mümkün olan her ortamda bir araya gelmek için çok çalıştık. Kendi şirketimiz içinde ülke olarak gösterdiğimiz performans ve ortaya koyduğumuz yaratıcı aktivitelerle birçok ödül kazandık. Öte yandan hem ülkemizde, hem de dünyada son 4-5 yıldır küçülen PC platformuna ürettiğimiz yenilikçi ürünlerle payımızı arttırdık. Bir yandan lider olduğumuz temel işleri daha iyi yaparken, diğer yandan tüketiciyi cezbedecek ve etkileyecek yenilikler sunduk.” İşte 35 yıldır markalaşan ürünleriyle toplam 100 ülkede, 2000’den fazla perakendeciye ulaşan Logitech’in Türkiye Müdürü Mustafa Uyar’ın sorularımıza verdiği yanıtlar.


Özel röportajın devamı...
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