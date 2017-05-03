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KÜRESEL BORÇ 215 TRİLYON DOLARA DAYANDI

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:53
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Son 10 yılda tüm sektörlerdeki küresel borç seviyeleri, 70 trilyon doları aşarak 215 trilyon ABD doları veya dünya GSYİH’sinin % 325’lik rekor seviyesine yükseldi.

KÜRESEL BORÇ 215 TRİLYON DOLARA DAYANDI
Son 10 yılda tüm sektörlerdeki küresel borç seviyeleri, 70 trilyon doları aşarak 215 trilyon ABD doları veya dünya GSYİH’sinin % 325’lik rekor seviyesine yükseldi. (Hanehalkı, hükümet, mali ve mali olmayan şirketler.) Gelişmiş pazar ülkeleri hala küresel borcun büyük kısmını oluşturuyor. 160 trilyon dolar veya GSYİH’nın % 390’ı. Geçen 10 yılda 32 trilyon dolarlık nispeten ılımlı bir artış kamu sektörü tarafından yönlendirilirken, hanehalkı ve finans sektörleri 2008 küresel krizinin ardından deli baraja girdi. Buna karşın, gelişmekte olan ülkeler, borç seviyelerinde, 55 trilyon ABD Dolarının üzerinde bir artış kaydetti. (Gelişen piyasaların GSYİH’sinin % 215’i) Kar amacı gütmeyen firmalar, GSYİH’nın yaklaşık % 30’u için döviz muhasebeleştirme özelliğiyle, çoğu yerel para biriminde (GSYİH’nın % 185’i) olan bu keskin ve hızlı artışa neden oldu. Kur farkları, geçmişteki gelişmiş piyasalarda meydana getirdiği borç krizlerine karşın, küresel faiz oranlarına göre yüksek kalsa da, gelişmiş piyasalar borç yükünün artması endişe kaynağı haline geliyor.

Araştırmanı devamı...
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