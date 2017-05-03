KOBİ VE GİRİŞİMCİYE 3.7 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin güçlenmesi ve daha fazla katma değer üretmesi için stratejik bir misyon üstlenen KOSGEB, bugüne kadar KOBİ ve Girişimcilere 2.5 Milyar Lira tutarında destek sağladı. Veri tabanında toplam 1 milyon 150 bin KOBİ bulunan KOSGEB, 100 bin KOBİ’yi etkin şekilde destekliyor. 2015 yılında 356 Milyon TL olan KOSGEB bütçesinin, 2016’da 1 Milyar TL’ye yükseldiğini anlatan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB bütçesinin bu yıl da % 10’luk artışla 1.1 Milyar TL’ye yükseltilerek rekor seviyeye ulaştığının altını çiziyor. Ekovitirin’e özel açıkalamalar yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in, KOBİ ve girişimcelere yönelik sorularımıza verdiği yanıtlar...
Söyleşinin devamı...
Söyleşinin devamı...
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