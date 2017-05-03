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KOBİ VE GİRİŞİMCİYE 3.7 MİLYAR LİRALIK DESTEK

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:45
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33 bin kişiye kendi işini kurdurduklarını söyleyen KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “2015 yılında 356 Milyon TL olan bütçemiz, 2016’da 1 Milyar TL’ye yükseldi. Bu yıl da % 10’luk artışla bütçemiz, 1.1 Milyar TL’ye ulaşarak rekor seviyeye çıktı. 2017 Yılı Kredi Faiz Desteği kapsamında KOBİ’lerin kullandıkları kredilere ilişkin 2.6 Milyar TL faizin de KOSGEB tarafından karşılnması ile toplam destek hacmimiz 3.7 Milyar TL’ye ulaştı.”

KOBİ VE GİRİŞİMCİYE 3.7 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerin güçlenmesi ve daha fazla katma değer üretmesi için stratejik bir misyon üstlenen KOSGEB, bugüne kadar KOBİ ve Girişimcilere 2.5 Milyar Lira tutarında destek sağladı. Veri tabanında toplam 1 milyon 150 bin KOBİ bulunan KOSGEB, 100 bin KOBİ’yi etkin şekilde destekliyor. 2015 yılında 356 Milyon TL olan KOSGEB bütçesinin, 2016’da 1 Milyar TL’ye yükseldiğini anlatan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB bütçesinin bu yıl da % 10’luk artışla 1.1 Milyar TL’ye yükseltilerek rekor seviyeye ulaştığının altını çiziyor. Ekovitirin’e özel açıkalamalar yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in, KOBİ ve girişimcelere yönelik sorularımıza verdiği yanıtlar...


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