Kobi Kart’a üye iş yerlerine Turkkom terminal cihazı hediye

KOBİ Destek Programı ARTI İNDİRİM sistemi ile küçük ve orta ölçekli esnaflara (KOBİ) büyük avantaj sağlayan TURKKOM, şimdi yeni üye olacak iş yerlerine kendi adını taşıyan TURKKOM Terminal Cihazı da hediye ediyor. Özel olarak geliştirilen bu Cihaz, KOBİ Kart üyesi olan iş yerlerine 400 kart ile birlikte ücretsiz veriliyor. Üzerinde kamerası, slip, chip ve QR kod okuyucusu olan TURKKOM Terminal Cihazı, kullanışlı ve pratik tasarımı ile fark yaratıyor. Tamamen KOBİ Kart’a entegre olacak şekilde üretilen cihaz ile KOBİ Kart sahiplerinin işlemlerini hızlı, güvenli ve efektif bir şekilde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Ayrıca üye işyerleri ve müşterileri TurKKom Terminal ile birlikte Google Play ve Appstoreden indirilebilecekleri Artı indirim mobil uygulama sayesinde de Kobi Kart olmasızın kolay alışverişin keyfini sürebilecekler.



YENİLİKLERE DEVAM TURKKOM

Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin SÖNMEZ sistemi şu sözlerle açıklıyor; “Geçtiğimiz dönemde müşterilerinden sadece kendisinden yaptıkları alışverişler neticesinde para kazanan esnaflar, TURKKOM olarak sürdürdüğümüz Kobi Destek Programı; ARTI İNDİRİM sistemi ile birlikte müşterilerinin diğer esnaflardan yaptıklar de kazanç elde etmenin keyfini yaşıyor. Müşterilerde bu alışverişlerden indirim üstüne indirim kazanıyor. Yeni dönemde TurKKom Terminal Cihazımız ve Artı İndirim Mobil uygulamalarımız sayesinde alışverişler daha hızlı ve kolay hale geliyor. Üye işyerlerine ve müşterilere ücretsiz sağladığımız bu yeniliklerle her esnaf, birçok sektörü bünyesinde barındıran kocaman birer AVM’nin sahibi haline gelmeye devam edecek.