Karaköy'den dünyaya açılan lazzet

Karaköy Güllüoğlu, tarihi lezzette sahip baklavasıyla Türkiye’yi tüm dünyada başarıyla temsil ederek, zanaatkârlık ruhunu da koruyarak markasını büyütüyor. Geleneksel baklavacılığa farklı boyut kazandırarak baklavayı dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, sert buğdaydan yapılan hamuru incecik açarak, kaliteli malzemelerle en lezzetli baklavaları ürettiklerini söylüyor. 70 yıl önce Türkiye’nin ilk fırınlı baklava imalathanesinin kurulduğu Karaköy’le bütünleşen Karaköy Güllüoğlu, günlük 2 ton baklava üretiyor. Her gün ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiği Karaköy Güllüoğlu, yerli müşterilerin yanında turistlerin de akınına uğruyor. Tek şubeyle büyük bir başarı yakalayan Nadir Güllü, Türk gastronomi sektörüne katkı sağladıklarını belirtiyor. Baklavada yakaladıkları tatla 40 farklı ülkenin televizyon ve gazetelerine haber konusu olduklarını belirten Güllü, markasının sırrını şöyle anlatıyor, “Karaköy Güllüoğlu’nda çalışan 50 yıllık ustalarımız, bilinen teknikleri kullanmakla birlikte, kişisel lezzetin izini bırakacak olan özel hamur açma yöntemleri kullanıyor. Bu özel dokunuş, dünyanın en ince hamurunu açmak için geçirilen onlarca yılın tecrübesinin sonucudur. Hamura hayat veren bu özel dokunuş, elle toplanmış doğal malzemelerle birleştirildiğinde eşsiz tada sahip baklavaya ruh veriyor.”



BAKLAVA PROFESÖRÜ

Nadir Güllü, ‘Baklava Profesörü’ lakabıyla, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği konferanslara katılarak baklavada markalaşmanın öyküsünü anlatıyor. Karaköy Güllüoğlu’nun baklavalarıyla yerli tüketiciyle birlikte, yurt dışından gelen turistlerin de beğenisini kazandığına işaret eden Nadir Güllü, “İstanbul’a gastronomi kültürünü tanımak üzere gelen öğrencilere, gurmelere, mutfak sempatizanlarına ve yemek yazarlarına baklava yapımının püf noktalarını anlatıyoruz. Baklavalarımızın inceliklerini Almanya, Fransa, Amerika, Brezilya, İtalya ve Arap ülkelerinden gelen konuklarımızla paylaşıyoruz. Baklavalarımızın çok beğenilmesi bizleri gururlandırıyor” şeklinde konuşuyor.



TADINA HERKES BAYILIYOR

Dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin yanı sıra yabancı devlet adamları, siyasiler, iş adamları ve ünlüler de Karaköy Güllüoğlu baklavalarının tadına doyamıyor. Bugüne kadar sayısız ünlü isim, Karaköy Güllüoğlu baklavalarının lezzetini tattı. Yunanistan’dan Suudi Arabistan’a, Almanya’dan Katar’a kadar birçok ülke Karaköy Güllüoğlu baklavalarının tadını yakından biliyor. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah, diyabetik baklava siparişi veren devlet adamları arasında. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Bahreyn ve Dubai Prensi de, Karaköy Güllüoğlu baklavalarının tadına doyamayan isimlerden. Beyaz Saray’ın bürokratları da Karaköy Güllüoğlu’nun lezzetini tadanlardan. Bunun yanında İstanbul’da yaşayan diplomat eşlerinin, “İstanbul Keşif Gezileri” kapsamında Karaköy Güllüoğlu’nu ziyaret ederek, baklava yapımı hakkında ders almak istemeleri markanın geldiği noktaya ortaya koyması açısından oldukça çarpıcı.