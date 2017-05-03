İSTANBUL YENİ HAVALİMANI TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı projesi hızla ilerliyor. İstanbul’a yapılmakta olan yeni havalimanı dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor. Birinci fazı 2018 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak yeni havalimanının yüzde 44’lük fiziki kısmı tamamlandı. Bittiğinde sahip olduğu yüksek kapasite ile Avrupa’nın en büyük havalimanı özelliğine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı; Londra ve Frankfurt gibi havalimanlarını sollayacak. Binlerce kişinin gece-gündüz arı gibi çalıştığı projede gelinen son noktayı Ekovitrin’e anlatan İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaları daha da hızlandırdıklarını söylüyor.