banner197
Ana SayfaMayıs-17

Intema Nandle ile minimal ve kişiselleştirilebilir mutfaklar

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:45
Bu haber 33 kez okundu

Intema, Nandle koleksiyonunda yer alan kulpsuz dolap kapaklarıyla kullanıcılarına yenilikçi bir mutfak deneyimi sunuyor Intema’nın Nandle koleksiyonu ile mutfakta vakit geçirmek çok daha zevkli, kolay ve pratik hale dönüşüyor.

Intema Nandle ile minimal ve kişiselleştirilebilir mutfaklar
 Intema, Nandle koleksiyonunda yer alan kulpsuz dolap kapaklarıyla kullanıcılarına yenilikçi bir mutfak deneyimi sunuyor Intema’nın Nandle koleksiyonu ile mutfakta vakit geçirmek çok daha zevkli, kolay ve pratik hale dönüşüyor. Modern ve minimalist tarzı yansıtan kulpsuz Nandle mutfaklar, sadeliğin şıklığını isteyenlere yepyeni bir deneyim sunuyor. Kapağında bulunan kıvrımlı açma detayı ile rahat kavrama özelliği sağlayan Nandle mutfaklar, kapak ve kulp kısmı için sunduğu farklı renk çeşitleriyle de kullanıcılarına özelleştirilmiş mutfak deneyimi yaşatıyor. Estetik görüntüsü ile mutfağın aurasını değiştiren Nandle koleksiyonu, kullanıcı dostu tasarımıyla ev sahiplerine mutfaklarında daha çok özgürlük alanı bırakıyor. Akıllı aile mutfağı Intema ile mutfaklar hem yemek yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin keyfine varılan yeni yaşam alanına dönüşüyor…
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.