Intema Nandle ile minimal ve kişiselleştirilebilir mutfaklar

Intema, Nandle koleksiyonunda yer alan kulpsuz dolap kapaklarıyla kullanıcılarına yenilikçi bir mutfak deneyimi sunuyor Intema’nın Nandle koleksiyonu ile mutfakta vakit geçirmek çok daha zevkli, kolay ve pratik hale dönüşüyor. Modern ve minimalist tarzı yansıtan kulpsuz Nandle mutfaklar, sadeliğin şıklığını isteyenlere yepyeni bir deneyim sunuyor. Kapağında bulunan kıvrımlı açma detayı ile rahat kavrama özelliği sağlayan Nandle mutfaklar, kapak ve kulp kısmı için sunduğu farklı renk çeşitleriyle de kullanıcılarına özelleştirilmiş mutfak deneyimi yaşatıyor. Estetik görüntüsü ile mutfağın aurasını değiştiren Nandle koleksiyonu, kullanıcı dostu tasarımıyla ev sahiplerine mutfaklarında daha çok özgürlük alanı bırakıyor. Akıllı aile mutfağı Intema ile mutfaklar hem yemek yapmanın hem de birlikte vakit geçirmenin keyfine varılan yeni yaşam alanına dönüşüyor…